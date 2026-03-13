紅海一封世界大亂？介文汲：美國像朝代滅亡前

介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／美國總統特朗普於11日表示，對伊朗的戰爭可能很快落幕，但同樣是參戰方的以色列國防部長卡茲卻稱，軍事行動沒有時間限制。前台駐紐西蘭代表介文汲12日在政論節目說，若葉門胡塞組織把紅海封了，特朗普更痛苦，現在美國很像朝代滅亡前，但特朗普仍信任馬屁精。



介文汲12日在政論節目《林嘉源辣晚報》表示，伊朗封鎖荷姆茲海峽，搞得大家人心惶惶，油價搞上來了，現在不但打以色列，連真主黨也一起打了。現在大家怕什麼？“怕葉門的胡塞組織把紅海一起給你封了！”



“紅海一封，蘇伊士運河？那個影響才大，世界大亂了！”介文汲說，現在還沒有出來，為什麼？伊朗有一個高招，“肉一片一片地切！”不像特朗普講的，畢其功於一役、世界就太平了。



介文汲表示，特朗普現在是怎樣？“真的，我真的覺得，他現在很痛苦！”下面的人，說實話，誰敢給他建議？給他建議的，第一個下台！都不曉得特朗普現在是“天威難測”？下面都是一群馬屁精。最會逢迎拍馬、“發揚”特朗普理論的，就是盧比歐。



介文汲指出，現在特朗普已經變成言必稱盧比歐了，把盧比歐捧成不世出的人才。但盧比歐有什麼？就只會拍馬屁。現在美國搞成這種情況，真的很像中國古代朝代滅亡前，以明崇禎皇帝為例，他有大好的江山，只是一個北京被圍了，他就自縊煤山。明朝那個基業，多少人才，問題是沒有一個人才他會用，剩下他一個人，最後說“朕非亡國之君，汝等皆亡國之臣！”