蔡正元﹕中東戰火讓美連滾帶爬　中俄贏麻了

前藍委蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／傳美國五角大廈正在將薩德防空系統的部分設備從韓國調往中東，韓國總統李在明表達反對，但沒立場向美方提出要求。前“立委”蔡正元昨日表示，中國大陸騰出戰略空間，物資、零組件出口訂單做不完，贏麻了！反觀美國連滾帶爬，第一島鏈戰略全掛。



蔡正元12日在《林嘉源辣晚報》節目質疑，韓國買的薩德系統，美國一聲不講就把東西搬走？“不過，韓國也沒什麼辦法”！就像美國如果跑到台灣來“搬”的話，台灣也沒什麼辦法。就他瞭解，台灣的愛國者飛彈的啟動程序，要一組密碼，這組密碼不在國軍手上！而在美國顧問手上。



蔡正元繼續解釋，美國顧問要用自己的密碼，輸進一個特殊的裝置，傳回美國。然後美國再傳回一組密碼，用那個密碼才能啟動。“那個密碼每天不一樣”。旁邊台駐紐西蘭前代表介文汲傻眼：“那幹嘛付錢給美國”？“我們付錢，美國人決定能不能用”！



蔡正元分析，這次“贏麻了”的第一名叫俄羅斯，第二名叫中國大陸，因為戰略空間騰出來了。因為戰爭的關係，很多國家都在囤貨，各種物資、零件等，中國大陸出口訂單做不完！不只義烏，他有幾個台商朋友在做醫材的，訂單滿載！就知道怎麼回事了。



蔡正元強調，這場戰爭就是俄羅斯、中國大陸贏，因為石油只佔中國大陸能源結構的18%而已，佔台灣90%，日本也很慘。“所以第一島鏈全掛”!不是說要“防衛第一島鏈”？但第一島鏈的戰略準備全掛了，中國大陸大概“開心在心裡，口難開”。



蔡正元說，大陸輕輕鬆鬆講完“我們反對美國在韓部署薩德”之後，讓美國連滾帶爬。



蔡正元認為，其實美國搬薩德去也沒什麼用，一定還是被打！