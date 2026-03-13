陸配李貞秀今“立院”初登板　籲官方別再鬧

民眾黨委員李貞秀。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格議題延燒，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜11日召開朝野協商，並裁示在相關事實查明及司法最終判決前，其“立委”身分及職權行使應予以尊重。李貞秀13日將在院會“國是論壇”中初登板，12日喊話行政單位“別再鬧”。但“行政院”仍表示，能拿到國家機密的“立委”，資格不能不明。



媒體報導，李貞秀對韓國瑜的協商結論表達感謝，“希望行政單位不要再鬧了”，她早就開始準備總質詢及今日院會的“國是論壇”，盼“賴政府”尊重韓國瑜及“立法院”，“看看能否有些轉彎”，有疑慮就走法律程序，判決前請依法行政，別自行曲解法律，“所有陸配和新住民都在看”。



“行政院”發言人李慧芝12日重申，“李女士”資格狀況不明，但拿到國家機密的“立委”資格不能不明，行政機關都是依法辦理；期望“立院”盡速行使“中選會”人事同意權，讓“中選會”正常運作，早日釐清爭議。



陸委會副主委梁文傑也指出，對於韓國瑜不予撤銷李貞秀職務的決定很遺憾，未來對她在“立法院”的索資與質詢會按原來態度。



民進黨新住民事務部11日舉行“第三屆新住民事務諮詢委員會授證典禮”，本屆諮詢委員會成員涵蓋中國大陸等多國新二代及新住民家庭。身兼黨主席的賴清德表示，民進黨2004年通過“族群多元、國家一體”決議文，不論先來後到、不分任何族群，只要認同台灣，熱愛這片土地，就是這個國家的主人，強調民進黨一路走來始終張開雙臂，擁抱多元。



由於正逢李貞秀國籍爭議，民進黨新住民諮委中來自大陸、家住新竹縣的王翎鳯也受矚目，她2009來台定居，丈夫任職科學園區，深耕新竹客家莊，已連任2屆諮委，外界質疑她是否也有放棄大陸國籍證明文件？民進黨12日僅回應，黨內新住民諮詢委員會受聘委員並非公職也非黨職，且無支薪，主要目的在廣納各領域新住民賢達，作為政策交流與意見諮詢平台。