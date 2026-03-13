謝衣鳯彰化縣長夢斷？鄭麗文曝謝家長輩表態

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照） 左起，藍委謝衣鳳、彰化縣長王惠美、彰化縣議長謝典霖。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／中國國民黨年底彰化縣長人選未定，國民黨籍“立委”謝衣鳯已表態參選，但其弟弟、彰化縣議長謝典霖卻強烈反對，不斷放話阻撓。國民黨主席鄭麗文12日接受網路媒體訪問表示，謝家希望繼續讓謝典霖連任議長，所以在務實考量下，他們表達沒辦法支持謝衣鳯選縣長，“長輩都有明確表態了”，黨中央密切和謝家保持聯繫，但很難斷定家務事。



根據《中時新聞網》報導，國民黨主席鄭麗文12日受訪表示，謝家希望現任彰化縣議會議長謝典霖爭取連任，這樣在務實考慮下，無法支持藍委謝衣鳯參選彰化縣長。謝家長輩明確表態是一議長、一“立委”。彰化縣長提名要尊重謝家內部協調，還在積極溝通中，不一定辦初選，黨不能斷定家務事，但“希望3月底明朗化”。



藍委謝衣鳯對此僅簡短表示，不知道這件事情。謝典霖發言人呂羿潔則表示，議長受訪時已講得很清楚，家人不支持姐姐謝衣鳯選縣長，他依舊維持自己的崗位，持續跑行程，爭取議員連任、選議長。黨部若希望謝衣鳯代表國民黨選縣長，還需再與謝爸溝通。



有意參選的國民黨籍彰化縣政府工策會總幹事洪榮章表示，現今社會氛圍仍無法接受議長、縣長是一家人。黨中央對彰化選情掌握得非常清楚，他相信黨會以民意為考量，做出最明確的決定。



另一有意參選的國民黨籍彰化縣府參議柯呈枋說，彰化縣長的提名制度最重要，應該回到公平、公開的機制，而不應流於家族或派系之間的安排，因為這場選戰沒有非誰不可。



謝衣鳯與謝典霖姐弟間的拉鋸，影響國民黨在彰化縣長選戰中的布局，國民黨將3月底前完成九成縣市提名，剩嘉義縣、彰化縣未底定。國民黨究竟由誰選彰化縣長，引發藍營基層焦慮，希望盡早看到人選確定。