對游盈隆含淚投票？莊瑞雄：沒這麼嚴重

“立法院”今天針對“中選會”進行人事同意權投票，傳出英系對游盈隆有意見，但最後黨團一致決議要投同意票。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／“立法院”今天將行使“中選會”人事同意權案投票表決，投票前傳出民進黨部分英系“立委”對主委被提名人游盈隆曾批評民進黨的言論有意見，綠營是否跑票備受關注。是否要含淚投票？英系、“立法院”黨團幹事長莊瑞雄說，沒那麼嚴重，大家共體時艱，要展現高度，一致決議我們一致投票，一致投同意。



莊瑞雄也透露，黨團大會一開始確實砲聲隆隆，大家把過去不爽一股腦全部講出來，最主要針對“中選會主委”的人選，尤其是游盈隆對民進黨很多批判，我們大家都是開放的看法。但接下來“中選會”是獨立機關，確實要跨黨派，執政團隊跟在野立場會有所不同，我們要展現高度，同意後獨立機關我們沒辦法，沒辦法把手伸進去，要展現高度，一致決議我們一致投票，一致投同意。



莊瑞雄表示，“中選會”獨立機關扮演角色本來就比較超然，我們也願意把過去這些壓抑在內心不舒服部分講出來，這也可凸顯民進黨超然公正。



相較之下，藍白陣營不反對游盈隆，反而可能聯手封殺副主委被提名人胡博硯。三黨團上午將舉行黨團大會，進行最後拍板定調。



“中選會”目前僅有4位委員，依規定再增加1人即可開會。“行政院”去年12月將“中選會”名單送至“立法院”，主委被提名人為游盈隆、副主委被提名人胡博硯，另5位委員被提名人為黃文玲、陳宗義、李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬。



有媒體報導，針對“中選會主委”提名人選游盈隆，黨團內部英系成員對他過去言行有所質疑，已經做成初步決議，若游盈隆沒對過去反蔡英文、反賴清德言論做出解釋，否則票投不下去。



英系“立委”蔡易餘上午受訪說，黨團已經有決議，尊重黨團決議。至於游盈隆是否要先道歉，蔡則低調說，黨團有決議就好。



媒體也追問過去曾對游盈隆開砲的綠委王義川，是否會希望游盈隆道歉？王僅回應，投完再說。