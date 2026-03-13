韓國瑜溫暖喊話　李貞秀初登場激動落淚

韓國瑜溫暖喊話讓民眾黨委員李貞秀情緒激動淚灑院會。（中評社） 民眾黨委員李貞秀在同黨委員蔡春綢的攙扶下走出議場。（中評社） 民眾黨委員李貞秀情緒激動淚灑院會，在同黨委員蔡春綢的攙扶下走出議場。（中評社） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格議題延燒，13日初登“立法院”會“國是論壇”發言，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜也向李貞秀溫暖喊話，這一路走來風風雨雨不容易，妳即將第一次登上發言台，希望妳好好認真努力，為台灣民主擦亮招牌。韓國瑜此番暖舉也讓李貞秀結束發言後，忍不住淚灑現場，在民眾黨籍“立委”蔡春綢攙扶下走出議場。



韓國瑜11日就李貞秀身分認定相關事宜召集朝野協商，不過在經約40分鐘討論後，朝野仍無共識。韓國瑜最後裁示，此案事實與法律有待釐清，在相關事實查明以及司法最終判決之前，有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其“立委”身分及職權行使應該予以尊重。“行政院”則不理會韓國瑜裁示，12日再度重申“李女士”的資格狀況不明。陸委會也對韓的裁示表達遺憾。



“立法院”會13日上午進行“國是論壇”發言，韓國瑜主持時表示，在李貞秀發言之前，有兩句話要跟李貞秀委員講，這一路走來風風雨雨非常不容易，妳即將要第一次登上發言台，希望妳好好認真努力，為台灣民主擦亮招牌，為廣大人民來努力的貢獻，祝福妳，台灣的主神媽祖保佑妳，現在我們恭請李貞秀委員請發言。



隨後，李貞秀拿著“兒虐不容發生，“政院應補齊社會安全網”的手版，針對重大兒虐案件剴剴案發言。



韓國瑜的溫暖喊話也讓李貞秀深深感動，情緒激動地淚灑院會，在蔡春綢的攙扶下走出議場，臉上也還掛著兩串眼淚，面對媒體詢問，李貞秀重復地向媒體說謝謝，她也說，其實她前面就想哭了，因為本來韓國瑜說不講的。



媒體問及，身為基督徒的李貞秀，聽到韓國瑜喊“媽祖保佑你”是否感到暖心？李貞秀說，各種宗教都是勸大家向善，謝謝。