徐巧芯強調非反美　軍購預算不應壓力下通過

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 媒體到現場採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月13日電（記者 莊亦軒）針對對美軍購特別預算等審查進度，中國國民黨籍“立委”徐巧芯13日在“立法院”受訪表示，國民黨對於美方願意售予台灣、且確實符合“國防”需求的武器一向支持，但對於特別預算與相關條例的編列仍須審慎審查，不應在期限壓力下倉促通過，以免留下後續問題。



徐巧芯強調，國民黨並非反對軍購，更不是反美，而是認為“立法院”身為民意機關，對於金額龐大的軍購案有責任進行監督。“不是一千多億的預算隨便就通過，若審查不周，後續問題可能更大。”



徐巧芯指出，國民黨立場一向清楚，第一，只要是美方願意出售、且確實符合台灣防衛需要的武器，國民黨都會支持；第二，對於對美採購部分，可以放入特別預算，但涉及台灣本地採購的項目，應回歸一般年度預算，以追加預算或編列於明年度方式處理，並接受正常審查程序。



徐巧芯表示，目前部分軍售項目已由美方透過相關程序宣布授權，但相關條例與預算仍須經“立法院”審查，實務上不可能在短時間內完成所有程序。依照委員會排案順序，相關法案最快也要待下下周民進黨“立委”陳冠廷主持時才能進入審查，因此3月底前完成全部審議確實有困難。



徐巧芯說，如果“國防部”因時程問題有壓力，政府可與美方協調延期，並非無解之事。既然條例中已明列有意採購項目，透過授權與協商機制延長時程，反而有助於朝野取得共識，也能確保軍購案在程序正當下完成。



徐巧芯表示，希望能在維持“國防”需求與程序正義之間取得平衡，讓軍購案在符合“國家安全”與財政紀律的前提下推動。