李貞秀資格爭議　徐巧芯：法律應一體適用

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月13日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨不分區“立委”、陸配李貞秀資格備受關注，中國國民黨籍“立委”徐巧芯13日在“立院”受訪表示，依據“憲法”與兩岸人民關係條例，取得“中華民國”身分證者即為“中華民國”國民，依法應享有參政權，不應因政治立場不同，而採取差別標準。她並質疑，類似情況甚至還包含現任軍方將領，若政府僅針對特定個案處理，恐有選擇性執法之嫌。



徐巧芯指出，依現行制度，大陸地區人民須完成戶籍註銷並符合相關規定後，才能取得“中華民國”身分證，而一旦取得身分證，即屬“中華民國”合法公民，理應享有“憲法”所保障的權利，包括參政權。她認為，相關問題應依“憲法”及兩岸人民關係條例處理，而非以政治因素作不同解釋。



記者提問，“國防部”發言人兼任政務辦公室中將主任孫立方（1968年在大陸出生，後隨家人來台、從軍）也曾被討論是否涉及類似國籍或戶籍問題，但政府並未對其資格提出同樣質疑，外界因此關注是否存在不同標準。徐巧芯回應，若今天衹有李貞秀被追究，而其他情況類似者卻未被檢視，難免讓人質疑是否只要立場接近民進黨就沒有問題。



徐巧芯認為，若政府對陸配或大陸出生人士採取不同標準，將造成制度混亂，也會影響人民對法律公平性的信任。“不能今天支持民進黨就沒有問題，不支持就被質疑忠誠，這樣的做法不符合依法行政原則。”



徐巧芯指出，法律應一體適用，不能因人而異。若依“憲法”規定，“中華民國”並未承認中華人民共和國國籍，重點在於是否依法完成戶籍註銷並取得身分證，而非以政治立場決定是否具備參政資格。



徐巧芯表示，相關爭議仍在司法與“立法院”協商程序中，但處理過程應回歸法律，而非意識形態。她呼籲政府以一致標準處理所有案例，避免讓外界產生政治操作的觀感。