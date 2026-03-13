“中選會”人事案　民眾黨團進團出至少過1人

民眾黨團召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨團總召陳清龍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）“立法院”13日將處理“中選會”委員人事同意案，目前“中選會”衹有4位委員，至少得再增加1位委員才能開會決議。台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍13日雖拒絕公開投票意向，但強調8席民眾黨“立委”將團進團出，並透露讓“中選會”能正常運作是確定的。也就是說，至少會通過1人以上。



據瞭解，目前4位“中選會”委員，其中3席政黨色彩偏綠、1席偏藍，而此次“中選會”委員提名中，國民黨推薦2人，蘇嘉宏與李禮仲，而民眾黨推薦1人蘇子喬。



另外，台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格議題持續成為朝野鬥爭焦點，若“中選會”再多1人委員將可開會決議，民眾黨會否憂心“中選會”後續對李貞秀堤當選無效之訴，甚至是追回當選證書？陳清龍則說，民眾黨不會擔心，也不會預測未來的發展。



“行政院長”卓榮泰去年12月29日將7位“中選會”委員名單，送交“立法院”審議，並指定游盈隆、東吳大學法律學系教授胡博硯擔任正副主委，及委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等，其中陳宗義為遞補繼任請辭委員遺缺。其中，無黨籍東吳大學政治系教授蘇子喬為民眾黨所推薦人選。



台灣民眾黨“立法院”黨團13日召開“中選會”人事權案 民眾黨投票公開透明”記者會，黨團總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳、“立委”洪毓祥出席。



陳清龍表示，民眾黨對“中選會”人事同意案這兩天召開了2場會議充分討論，也達成團進團出投票的共識，由於“中選會”是獨立機關，專業性與公正性是民眾黨團判斷中選委員被提名人是否適任的標準，至於同意誰、不同意誰，很快中午投票就會知道結果了。



媒體追問，“中選會”只要再多一席委員就能開會、決議，民眾黨團會否讓“中選會”後續正常運作？由於陸委會認定李貞秀資格有疑慮，會否擔心“中選會”正常運作後，對李貞秀提起當選無效之訴，甚至是追回當選證書？

