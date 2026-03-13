盧秀燕抵訪美首站　談台中市是珍奶故鄉

曼徹斯特市市長Ruais（右）致贈市鑰給台中市長盧秀燕。（台中市政府提供） 台中市政府訪美團與曼徹斯特市府團隊合照。（台中市政府提供） 中評社台中3月13日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕12日抵達美國波士頓，首站前往新罕布夏州拜會姊妹市曼徹斯特市長Jay P. Ruais。盧秀燕向Ruais介紹台中是風靡全球的珍珠奶茶發源地，因珍奶在曼城相當受到歡迎，讓Ruais及其市府團隊相當驚喜，並表示該市是美式炸雞柳發明地，珍奶搭配雞柳條是絕佳的美食組合。有機會一定會訪問台中，品嚐最道地的珍奶。



台中市長盧秀燕11日開始為期11天的城市外交，美東時間12日抵達美國波士頓，首站便是到新罕布夏州拜會曼徹斯特市長，雙方針對居住正義、街友議題及犯罪防治等三大議題深入交流。



盧秀燕表示，曼徹斯特市與台中市皆處於城市快速發展期，且面臨相似的挑戰，因此今天主要探討如何平衡城市發展與市民的居住權益。對於街友議題也分享如何有效整合資源，協助無家可歸者的社會問題，並交流城市層級的反毒政策與預防機制。



Ruais則分享藥物成癮防治經驗，包括如何增加警力編制與修訂城市條例強化公安秩序維護，同時也提供康復與社區資源。對此，市府衛生局也分享整合衛、警、社政資源，建立“三段預防策略”，提供從教育宣導、家庭支持到多元戒治的系統性輔導，落實全方位防制。



根據台中市政府新聞稿表示，由於曼徹斯特市與台中市締交姊妹市已有37年之久。三年前，曼徹斯特前市長Joyce Craig曾親自造訪台中，此次盧市長率團回訪，除了鞏固兩市情誼，也當面邀請新任的曼徹斯特新市長Jay Ruais擇期訪問台中，促進雙方更進一步交流。



盧秀燕介紹台中是珍珠奶茶的發源地，由於珍奶在曼城相當受到歡迎，Ruais市長及曼城市府團隊相當驚喜，並表示該市是美式炸雞柳發明地，珍奶搭配雞柳條是絕佳的美食組合，就像兩市的姊妹市情誼，有機會一定會訪問台中，品嚐最道地的珍奶。



此次拜會行程，曼徹斯特市長在預算審查百忙中仍特地抽空與盧秀燕會面，並致贈盧市長該市“市鑰”作為見面禮，上面特別烙印盧秀燕的英文拼音，見證雙方姊妹市深厚情誼。



拜會行程，由盧秀燕市長率黃國榮副市長等相關局處首長出席；曼徹斯特方面除市長Jay Ruais，該市府幕僚長Daley Frenette、經濟發展事務主任Jodie Nazaka、大曼徹斯特地區商會董事長兼執行Heather McGrail也到場交流。台駐波士頓辦事處處長廖朝宏、組長黃耀良到場陪同。