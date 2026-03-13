台日組團赴美　熊本副知事曝高雄提出構想

高雄市長陳其邁（左）、熊本縣副知事竹內信義（右）率團拜會亞利桑那州商務廳總裁Sandra Watson（中）。（照片：高雄市政府提供） 高雄市長陳其邁與亞利桑那產官學界於圓桌論壇進行對話。（照片：高雄市政府提供） 中評社台北3月13日電／民進黨籍高雄市長陳其邁與熊本縣廳共組“台日城市聯合訪美團”11日出發赴美，首站抵達美國亞利桑那州，12日旋即率領市府團隊偕同熊本縣訪團前往拜會亞利桑那州商務廳（Arizona Commerce Authority， ACA）總裁珊卓·華森（Sandra Watson），並會同中山大學、工研院代表共同出席“亞利桑那州產業圓桌論壇”，與當地產官學界代表深入交流台美日3方產業發展歷程、未來展望及合作契機。



代表熊本縣廳與高雄共同出訪的熊本縣副知事竹內信義表示，這是他首度訪美，感謝亞利桑那州政府的熱誠接待。他特別提到，高雄提出構想後，雙方共同促成此次台日城市共同訪美行，展現了日台美3方極高的合作意願與決心。未來熊本、高雄與亞利桑那將積極透過大學校際連結，深化人才培育合作。



本次圓桌論壇匯聚亞利桑那州政府與科技產業重要代表，與會政府單位包括亞利桑那州商務廳、大鳳凰城經濟發展署、鳳凰城市政府、梅薩市政府及皮奧里亞市政府；產學界則有亞利桑那州立大學（ASU）副校長、半導體設備公司ASM代表等共同與會。此行不僅寫下高雄、熊本與亞利桑那3地首度聯合對話的歷史新頁，針對強化半導體全球供應鏈韌性及國際人才培育亦進行深入對話。



陳其邁於會談中指出，高雄與亞利桑那州在溫暖的氣候、人民熱情及多元文化上高度相似。他分享一抵達鳳凰城機場時，遇到多位對亞利桑那州政府效率表示讚賞的半導體供應鏈企業員工。



陳其邁強調，高雄作為“半導體S廊帶”的核心，台積電先進製程第一座工廠已正式運轉，隨著全球政經情勢變化，應思考如何透過分散佈局降低風險，而高雄與亞利桑那的戰略契合，正是強化供應鏈韌性的關鍵。



“我們深知台灣是美國非常重要的夥伴，而亞利桑那州現在則是美國半導體產業的中心。”珊卓·華森表達對訪團的熱烈歡迎，並透露她自2013年首度訪台以來，迄今已造訪台灣超過10次。她指出，亞利桑那州與台灣的夥伴關係已逾10年且益發堅定；華森強調，亞利桑那州不只提供優質的商業環境，更具備完善的半導體人才庫。面對經濟安全議題，台美日3方是不可或缺的關鍵夥伴，未來無論是城市治理、人才交流、發展產業生態系，都有極大的合作空間。



在“亞利桑那州產業圓桌論壇”中，針對半導體人才培育與產學合作，產官學界進行熱烈討論。亞利桑那州立大學（ASU）副校長Grace Shen O’Sullivan指出，校方正致力於即時掌握產業脈動與動態人才需求。大鳳凰城經濟發展署（GPEC）副總裁Sean Fogarty現場分享，GPEC扮演串連亞利桑那22個城市的關鍵窗口，透過整合多元投資需求，期盼加速商業媒合。皮奧里亞市（Peoria）經濟發展局長Maria Laughner與梅薩市（Mesa）副局長Benjamin Snow則表示，地方政府需透過政策支持與資源整合，協助產業打造永續的人才庫。

