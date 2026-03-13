台城鎮韌性演習今年擴大　聚焦縣市戰災應變

南投縣政府舉辦2026年第一次“動員、戰綜、防災三合一會報推演”。（中評社 方敬為攝） 南投縣政府舉辦2026年第一次“動員、戰綜、防災三合一會報推演”。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月13日電（記者 方敬為）民進黨政府政規劃今年擴大城鎮韌性演習規模，預計實施跨縣市協同演練，全民防衛動員署今天指導南投縣政府舉辦2026年第一次“動員、戰綜、防災三合一會報推演”，曝光“2026城鎮韌性演習”內容，重點在驗證地方政府戰災應變能力，南投縣場次定於今年7月1、2日舉行。



南投縣2026年度動員、戰綜、防災三合一會報第一次會議13日在南投縣政府禮堂舉行，副縣長王瑞德代表縣長許淑華出席擔任召集人，包括縣府各單位一級主管、警察、消防、軍方系統都派員與會。



本次會報除了針對天災、戰災等情境兵棋推演，全民防衛動員署也特別提及 “2026城鎮韌性演習”部分內容，請地方政府協助配合。



根據簡報內容顯示，2026城鎮韌性演習驗證重點，聚焦各縣市政府於戰時的情況下，熟稔動員、戰綜、災防三會報整合運作，適應戰災指揮調度、民生維持與支援軍事作戰能力。



南投縣政府2026年城鎮韌性演先期輔訪，定於今年3月20日辦理，正式場次定於今年7月1、2日辦理。演習首日為兵棋推演，將針對戰災發生後5個階段應處，並重點於各階段推演應變中心開設的18項課題。演習次日為“綜合實作”，重點於災防協作中心設定的17項課題演練。