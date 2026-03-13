南投縣府今辦動員防災推演　盼備而不用　

南投縣副縣長王瑞德致詞。（中評社 方敬為攝） 南投縣政府舉辦2026年第一次“動員、戰綜、防災三合一會報推演”。（中評社 方敬為攝） 南投縣政府舉辦2026年第一次“動員、戰綜、防災三合一會報推演”。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月13日電（記者 方敬為）台軍方全民防衛動員署今天指導南投縣政府舉辦2026年第一次“動員、戰綜、防災三合一會報推演”，由副縣長王瑞德擔任推演召集人，針對天災、戰爭等情境兵推。王瑞德表示，今年上半年的戰綜及災防會報以天災應變為主，南投有許多天然災害，透過每年舉辦會報推演，以精進縣府應變能力，並貼近中央指導要求，期盼四時無災，演練備而不用。



南投縣2026年度動員、戰綜、防災三合一會報第一次定期會13日在南投市公所禮堂舉行，副縣長王瑞德代表縣長許淑華出席擔任召集人，包括縣府各單位一級主管、警察、消防、軍方系統都派員與會。



本次推演，南投縣政府想定情境以天災防救為主，包括遭遇強烈颱風侵襲、大規模地震致災、應變中心開設、災區民眾疏散搶救等情境。



王瑞德致詞表示，南投縣雖然人口僅48萬，但是全縣面積占全台土地面積的9分之1，是全台第2大縣市，台灣最高峰玉山就坐落在南投縣，台灣百岳100座，有40座在南投縣，南投地理涵蓋平地到山岳，高山也有原住民部落，所以在民生供應及醫療救護、交通災防等，面臨的挑戰遠超過其他縣市。



王瑞德說，每逢風災、震災來襲，縣府都要嚴陣以待，所以今年度第一次災防兵推會報，以天然災害的防救為推演重點。

