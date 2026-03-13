卓榮泰公開赴日看球4單據　花費近214萬

卓榮泰召開記者會公布赴日行程單據。（照片：“行政院”提供） 卓榮泰秀出赴日行程單據。（照片：“行政院”提供） 中評社台北3月13日電／“行政院長”卓榮泰日前赴東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽（WBC），並稱此行為自費的私人行程，但因搭乘包機前往，並且由松山指揮部的軍用機場出發，遭在野黨“立委”質疑濫用特權。面對在野陣營連日追打，卓榮泰今公布相關單據，包括門票、當日遊覽車車資以及關鍵的包機費用等。根據單據顯示，遊覽車車資付日幣20萬，約新台幣4萬元；比賽門票，一共新台幣18500元；包機費用則為208萬。



媒體報黨，卓榮泰赴日觀賞中華隊球賽風波延燒，今在秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下，公布相關單據。卓榮泰說，國民黨委員刻意要把他說成公務行程，是何居心？就算是公務行程，用自費有錯嗎？他強調，這是私人行程，用公費的話這事情大概無法解釋，“這是一個私人行程，看球以外的事情我無所評論，也不需要交代”。



卓榮泰表示，即便是私人行程，但院內跟機場之間難道不需要聯繫嗎？去機場開會就叫公務，“行政院長”是列管人員，私人行程要出國都要寫公文，“難道公文一出去就叫公務行程？也不是吧？維安上的考量並非我願意”。



接著卓榮泰拿出日前在“立法院”備詢時的牛皮紙袋，一份份將單據拿出。他表示，本來在今天下午質詢時要公開，但“立法院”因故取消讓他失去說明機會，為了避免事件持續延燒，因此才出面說明。



卓榮泰說，單據有4份，一份是進場的門票、一份是當日遊覽車車資、一份是包機費用，還有一份是日幣換匯的水單。他指出，遊覽車車資日幣20萬，是7日當天直接付給司機；接著是比賽門票，一共台幣18500元，款項由他匯出、受款人為中華職棒大聯盟。



接著第三張，則是包機的專案費用，3月7日CI188上午6點松山飛羽田、CI1889晚間羽田飛松山。卓榮泰說，這本來是商業機密，但跟華航確認沒問題後才公佈，包機費用為208萬。合約是在6日簽，208萬同樣也是由他匯給華航。

