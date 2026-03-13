4軍購發價書快到期　“立院”通過台官方先簽署

立法院長韓國瑜宣布通過授權“行政院”先簽對美4項軍購發價書。（中評社 莊亦軒攝） 議場。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月13日電（記者 莊亦軒）針對即將到期的對美軍購發價書（LOA），“立法院”會今日通過，若美方發價書明文公布的拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等4項對美軍購案簽約期程屆至之前，尚未完成相關預算審議，授權“行政院”先行與美方簽署發價書。



因對美軍購發價書15日即將到期，12日“立院”黨團協商時，協商結果通過台灣民眾黨提案版本通過，授權“行政院”簽署4項武器發價書，13日議事人員宣讀完畢後，無人表示異議。“立法院長”韓國瑜宣布本案按照協商結論進行處理。



4項對美發價書，包括拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統。



韓國瑜宣讀公決案，本院授權“行政院”先行與美方簽署發價書，保障國家戰略利益。“行政院”簽署後，即刻向“立法院”提出完整相關武器交貨期程報告。履行“行政院”於預算編列前後，完整說明之義務，不得以“國家安全”為名規避民主審議與理性監督。



議事人員宣讀協商結論後，韓國瑜詢問院會是否有異議，沒有異議，宣布本案按照協商結論進行處理。