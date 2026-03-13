“中選會”人事案游盈隆過關　3位未獲同意

7位“中選會”委員被提名人僅有4位獲同意。（中評社 鄭羿菲攝） 韓國瑜宣布“中選會”委員人事同意權投票結果。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）“立法院”13日行使“中選會”委員人事同意權，“行政院”提名的7位“中選會”委員中，在藍綠白投票後僅有4位同意為“中選會”委員，包括候任“中選會主委”游盈隆、候任“中選會”委員蘇嘉宏、李禮仲、蘇子喬。其中，民進黨對7名被提名人一致同意，但胡博硯、黃文玲、陳宗義則在藍白無效或反對下，並未通過。



“立法院”13日行使“中選會”委員人事同意案，領票委員112位，未領票委員1位，為國民黨“立委”謝衣鳳，合計113位。游盈隆、蘇嘉宏、李禮仲、蘇子喬等4人以112票同意提名；胡博硯、陳宗義則以51票同意、9票不同意、52票無效，黃文玲51票同意、8票不同意、53票無效。



未通過的提名人中，黃文玲是前民眾黨主席柯文哲媽媽的乾女兒，胡博硯則是民眾黨主席黃國昌過去時代力量的老戰友，2015年5月就退出時代力量。陳宗義曾任桃園市議員、“立委”，民進黨桃園市黨部主委。



“立法院”目前總席次113席，國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席。



韓國瑜最後宣布，游盈隆、蘇嘉宏、李禮仲、蘇子喬等4人獲得超過二分之一“立委”同意票，依法同意為“中選會”委員，胡博硯、陳宗義黃文玲未獲超過二分之一“立委”同意票，依法不同意為“中選會”委員。



“行政院長”卓榮泰去年12月29日將7位“中選會”委員名單，送交“立法院”審議，並指定游盈隆、東吳大學法律學系教授胡博硯擔任正副主委，及委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等，其中陳宗義為遞補繼任請辭委員遺缺。其中，無黨籍東吳大學政治系教授蘇子喬為民眾黨所推薦人選。



在7位“中選會”委員同意案投票中，民進黨採“一致同意”；中國國民黨則是同意游盈隆、蘇嘉宏、李禮仲、蘇子喬，其餘皆無效票；台灣民眾黨則是同意游盈隆、蘇嘉宏、李禮仲、蘇子喬，其餘皆不同意。