新北民調蘇巧慧逆轉李四川？沈政男曝真相

蘇巧慧民調支持度超越李四川，醫師沈政男說，是此次抽樣中藍營支持者比率偏低。（照片：沈政男YouTube） 中評社台北3月13日電／《美麗島電子報》12日公布2026新北市長選舉民調，結果顯示中國國民黨李四川、民進黨蘇巧慧、台灣民眾黨黃國昌3人對決時，蘇巧慧以支持度35.7%居冠，其次是李四川32.1%、黃國昌9.8%，不投票或投廢票7.0%，未明確回答15.5%。醫師沈政男12日在其Youtube頻道分析指出，此次抽樣中藍營支持者比率偏低，“選情其實完全沒有改變”。



該民調顯示，若藍白整合成功，由李四川對決蘇巧慧，情勢翻轉，由李四川勝出；但若藍白合推黃國昌對決蘇巧慧，蘇巧慧大勝黃國昌16.4個百分點。



沈政男表示，該民調顯示如果在“三強鼎立”情況下，蘇巧慧以支持度35.7%領先，其次為李四川的32.1%，黃國昌則相對落後。他進一步分析，政黨支持度顯示，國民黨22.5%、民進黨為31.8%，雙方差距將近10%，民眾黨約9%，這與《美麗島電子報》過去關於新北市民調不大一樣。



沈政男也談到，此次抽樣中藍營支持者比率偏低，所以藍白加起來的政黨支持度，跟綠營差不多，就構成了蘇巧慧與李四川實力大概是平分秋色的原因。其實藍白與綠營板塊相當，再加上中立選民多半分布平均，所以到最後民調會差不多，因此他認為是這次抽樣中國民黨支持者比率偏低所導致的。



沈政男指出，如果改為李四川、蘇巧慧“一對一”對決，美麗島電子報民調顯示2人旗鼓相當，這道理仍與樣本中藍營比率偏低有關。他舉例，這跟美麗島電子報1月下旬發布的民調就不一樣了，那時候在三強鼎立情況下，李四川曾明顯領先蘇巧慧，而當時國民黨支持度約26.2%，民進黨約27.1%，等於藍綠板塊差不多，李則多了民眾黨加持；且如果形成藍綠對決，民眾黨選票大部分會轉向李，因此當時李民調明顯領先蘇。