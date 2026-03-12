鄭麗君選北市呼聲高　高忠德：綠有扶君計劃

無黨籍高雄市議員高忠德。（中評社 資料照） 中評社高雄3月14日電（記者 蔣繼平）民進黨派誰出戰台北市長至今未定。無黨籍高雄市議員高忠德向中評社表示，台北這一局是就算知道會輸，也要發揮母雞帶小雞，議會席次不能輸太多，“行政院副院長”鄭麗君仍是最好的人選，但需要各派系都能接受，現在新潮流獨大，湧言會最近又被新潮流修理很慘，要看未來“中央部會”人事調動有沒有釋出位置，否則仍有一番角力。



至於台北市長提名時程太晚是否讓綠營基層擔心，高忠德表示，因為民進黨台北市議員初選正在進行，等到落幕後，4月中旬應該就會有一些曙光。不只民進黨內有所謂“扶君計劃”，就他所知，一些各行各業像食品、紡織也有出力在PUSH鄭麗君，這些消息之後都會慢慢湧現。



高忠德表示，民進黨在台北市長不管派“行政院長”卓榮泰或高雄市長陳其邁來選，都不會贏，因為這個局面本來就是輸的。所以參選的目標，是就算知道會輸，也要母雞帶小雞，重點是議會席次不能輸很多。



高忠德，1972年生，高雄人，無黨籍高雄市議員，加入民進黨高雄市議會黨團運作，選區是高雄市的山地原住民選區。軍人出身，擔任過陸軍士官長，且是特戰部隊的狙擊手。



民進黨由誰對決力拚連任的國民黨籍台北市長蔣萬安受到關注，民進黨籍高雄市長陳其邁日前拋出奇兵，向黨中央建議找節目主持人、律師謝震武來選台北市長，顏值比蔣萬安更高。對此，蔣萬安13日上午受訪表示，特別欣賞謝震武的風範。



對此話題，高忠德表示，民進黨在台北市長這一局，最好人選仍是鄭麗君，或是找立場中性、有世界知名度的企業家，但檯面上似乎沒有比鄭麗君更好的人選。若最後由鄭麗君參選，副市長需要經濟專長或知名媒體人來互補，譬如有被點到的謝震武。