東京看球見日政要？卓榮泰：見拉麵店老闆啦

卓榮泰。（照片：“行政院”提供） 中評社台北3月13日電／“行政院長”卓榮泰日前以私人行程赴日本東京巨蛋替中華隊應援之餘，傳出與日本首相高市早苗會面，府方否認。對此，卓榮泰13日說，球賽結束後到回來前，是一個自由的時間，有人去吃拉麵、有人去見老朋友，他與秘書長張惇涵開玩笑地說，他去東京的高圓寺。至於卓是否也去見“老朋友”，他打趣說，“見拉麵店老闆”。



媒體報導，卓榮泰今天上午在“行政院秘書長”張惇涵、發言人李慧芝陪同下，拿出日前在“立法院”備詢時的牛皮紙袋，秀出自費包機合約、比賽門票費用、日圓換匯水單、當地遊覽車費用等4單據佐證，還拿出郵局存簿證實包機費新台幣208萬元由他戶頭匯出，期盼在野黨毫無證據的攻擊到此為止。



對於外界關注卓榮泰在日期間是否與高市早苗或其他日本政要會面，卓榮泰打趣說，他見了很多拉麵店的老闆。



卓榮泰指出，當天球場結束後，到回來那段時間是一個公開、自由的時間，有人去吃了拉麵、有人去喝了咖啡、有人去找一些老朋友，而他跟秘書長開玩笑說，“我去東京有個地方叫高圓寺，很漂亮的地方，是一個寺廟”。



至於卓榮泰此行赴日替中華隊應援掀波瀾，是否遭日方關切？卓榮泰說，沒有，因為大家講法一樣，就是私人行程，對方沒有評論，台灣也說私人行程，但問題是，為什麼一定要把他說成公務行程，“是要向誰交代？我也不知道”。卓榮泰並強調， 從一開始設定要去，他就說一定要私人行程、一定要自費行程，一開始就這麼設定。