未派中東包機撤僑　卓榮泰：因安全問題

卓榮泰13日公布赴日的相關單據，包括：門票、當日遊覽車車資及關鍵的包機費用等。（台“行政院”提供） 中評社台北3月13日電／“行政院長”卓榮泰日前赴東京觀賞世界棒球經典賽，返台後遭在野黨質疑包機飛日本，卻未提供中東撤僑專機等。卓榮泰13日說明，未能透過包機將民眾送回台灣，主因是中東當時航空空域沒有開放，安全起見無法包機。



卓榮泰還說，後續若真有包機，他將邀請“立委”同行，“我就邀委員一起飛過去，看他敢不敢飛”。



卓榮泰赴日觀賽引發關注，今天在“行政院秘書長”張惇涵、發言人李慧芝陪同下，卓出示赴日自費包機新台幣208萬等4單據自清。而對後續風波是否有引發日方關注，卓榮泰則說日方並未因此關切，日方知道這次就是私人行程。



根據《中央社》報導，中國國民黨“立委”葛如鈞曾在臉書質疑，卓榮泰若是公帑包機，難道政府有錢包機看棒球，卻沒錢提供撤僑專機或讓民眾包車撤離。



卓榮泰今天則主動表示，有人會質疑政府為什麼不包機把中東的台灣民眾載回來。中東空域在剛開始時沒有開放，因安全問題無法透過包機將民眾送回台灣。“交通部”在前面幾天一再聯繫，只有阿聯酋航空可以飛，阿提哈德航空則要等到13日才會飛，“如果有飛，那我們還有人留滯在那邊，有需要，政府一定設法讓他們安全抵達台灣”。



他指出，後來政府透過陸路協助民眾離開，阿聯酋航空也陸續復飛，目前台灣在中東旅行團全都“返國”，且阿聯酋航空飛台北的班機，現在每一天都還有幾百個空位，“如果有委員說一定要包機的話，那如果我們有包機，我就邀委員一起飛過去，看他敢不敢飛”。

