赴日會見政要？卓榮泰：期間沒有其他見面

卓榮泰。（照片：“行政院”提供） 中評社台北3月13日電／“行政院長”卓榮泰赴日本東京巨蛋觀看2026年世界棒球經典賽，由於卓宣稱是私人行程，卻從松指部搭華航包機，引發在野抨擊。對於這起風波是否有引發日方關注，卓榮泰今天表示，日方並未因此關切，這次就是私人行程，日方也知道，期間沒有其他的見面，“總統府”也都知道他的行程。



媒體報導，對於當天觀看球賽後是否還有其他行程，卓榮泰笑稱，自離開球場到返台前的這段時間，見了很多拉麵店的老闆，還有去東京的高圓寺，這段自由的時間就是這樣子，“有人去吃了拉麵，有人去喝了咖啡，有人去找一些老朋友，就是這樣子。”



卓榮泰強調，沒有其他的見面，府也都知道他的行程，不曉得為何有媒體彷彿知道他都去見了誰，“好像我有邀他（媒體）去一樣”。



卓榮泰今天在“行政院秘書長”張惇涵、發言人李慧芝陪同下對外公開說明，他強調，近日“立法院”外質疑聲浪不斷，包含昨天國民黨“立委”徐巧芯視察松指部，甚至曾透過影片質疑他不要臉，國民黨“立委”王鴻薇則說他貪瀆，也有很多人不相信他自費觀賽，但各種指控都毫無證據。



卓榮泰隨後秀出自費包機合約、球票費用、日圓換匯水單、當地遊覽車費用等4單據佐證，還拿出郵局存簿證實包機費新台幣208萬元都是由他戶頭匯出。卓榮泰說，明明是私人的自費行程，硬要被說是公務行程，秀出單據就是希望在野黨毫無證據的攻擊到此為止。



李慧芝補充，卓榮泰一直都很關心台灣的運動，始終有觀賽念頭，但6日卓榮泰得赴“立法院”備詢，若在8日當天來回怕影響隔天上班，因此才會選在7日赴東京觀看台捷賽事。卓榮泰表示，整個行程到3月6日才確定可以成行，為避免引起注意才從松指部出發，但是包含安全檢查、經過出境的蓋印等完全照規定來，沒有例外。



卓榮泰說，他很謝謝Team Taiwan打出這麼振奮人心的比賽，希望各界可以把焦點放在比賽上、放在政府支持運動，以及這個私人行程代表一種台灣可以跟全世界做朋友的定義上，而非任由在野黨把這件事情說成貪瀆等指控，“這只是一個很單純的行程，但走出去的意義遠超過金錢衡量。”