綠批張其強請假輔選李四川　藍提蘇貞昌反嗆

國民黨新北市長參選人李四川。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／台北市前副市長李四川11日正式獲得國民黨徵召，投入2026新北市長選戰，新北市政府副秘書長張其強也自13日起請假投入輔選行列，遭民進黨新北市議會團批評市府行政不中立。對此國民黨籍新北市議員江怡臻回擊表示，張其強請假合法合規，但民進黨籍新北市長參選人蘇巧慧父親、時任“行政院長”蘇貞昌，當時在官邸喬選舉，又被質疑用行政資源獨厚女兒，“這才是真正的行政不中立”。



媒體報導，江怡臻指出，2022年大選期間，蘇貞昌毫不避諱，找當時民進黨新北市長參選人林佳龍及議員參選人在官邸開便當會，蘇家以納稅人的錢住官邸、用水電，卻把官邸當作喬選舉的競選總部，對此蘇貞昌不但沒有道歉，甚至還囂張回應：“對自己政黨候選人給予加油支持，是天經地義的事情”。



江怡臻說，蘇貞昌擔任“行政院長”期間，對於自家女兒蘇巧慧的選區服務，可說是有求必應，“要什麼有什麼”，長期被質疑公然用行政資源幫女兒綁樁，結果“中央”對於其他選區的建設經費，卻常常是一拖再拖，坐實在蘇家眼中，建設不只分顏色，還要看血緣。



江怡臻表示，張其強請假合法合規，民進黨新北市議會黨團為了自家參選人蘇巧慧的選情，毫無邏輯的潑髒水，結果反而提醒了社會大眾，“蘇家才是真正毫不遮掩的行政不中立，甚至當作理所當然，民進黨的迴力鏢可說重重打腫了蘇巧慧的臉。”



新北市長侯友宜13日受訪時則回應都有按照規定辦理請假。



民進黨新北市議會團書記長李宇翔說，若國民黨認為張其強請假長達8個月不需請辭是可行的方案，那就再次印證那句“能撈就撈、能混就混”的名言，目前行政資源介入選舉就是事實，行政不中立對市民更是傷害，不必再東扯西扯、自我降低格局。