北極引燃聖火　台灣中央大學為辦全大運暖身

台灣中央大學第三度承辦全大運，並在首次在北極引燃聖火。（照片：中央大學提供） 中評社桃園3月13日電（記者 盧誠輝）台灣中央大學今年將第三度承辦全台大專校院運動會（簡稱全大運），更首度由中央大學校長蕭述三親自帶領，飛越將近半個地球，在北極世界種子庫前引燃聖火，象徵生命起源與無限希望。中央大學13日舉辦記者會時也首次亮相在北極引燃聖火的影片，為即將在5月2日至6日登場的全大運暖身。



中央大學13日舉行承辦全大運宣傳記者會，校長蕭述三率領中央大學各單位一級主管首度亮相到北極引燃聖火的影片。蕭述三在致詞時表示，這是中央大學第三度承辦全大運，也是“運動部”成立後的首屆全大運，今年賽會競賽共計21項種類，為全台大專校院規模最大的運動賽會。



蕭述三指出，今年全大運首次在北極引燃聖火，隨後從中央大學鹿林天文台出發，並透過阿里山鄒族傳統“戰祭”祈福，從世界的極地回到台灣的文化根源，這一路傳遞，不只是一道聖火，更是一份對生命、對土地、對未來的憧憬與希望。



中央大學表示，今年全大運以“無懼・永續”為大會精神，期盼所有運動員都能“無懼挑戰、永續前行”，本次賽會的吉祥物“歐比”，造型是一架具備太陽能板翅膀的可愛衛星機器人，名稱源自英文“軌道（ORBIT）”象徵衛星穩定運行、不斷前行的精神，寓意中央大學在學術研究與科技創新上的持續突破。



中央大學指出，除視覺亮點外，由中央大學學生自行創作的全大運主題曲《青春永續》。這首歌從作詞、作曲、編曲到演唱，全部由中央大學學生一手包辦，把青春的熱血、運動的拚搏精神，還有對永續的未來想像，都寫進旋律裡。傳達對未來環境的承諾與勇往直前的態度。