川伯子弟兵看選情　宋立彬：綠怕萬川連線

國民黨籍高雄市議員宋立彬。（中評社 資料照） 中評社高雄3月14日電（記者 蔣繼平）藍營台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川的“萬川連線”成軍，綠營追著李四川猛攻。中國國民黨籍高雄市議員宋立彬向中評社表示，蔣萬安將扮演縣市長選舉母雞，並將全台輔選，“萬川連線”會外溢，綠很怕被橫掃全台。而新北這一局，綠出招除了削弱李四川聲勢，更重要是鼓舞自己的士氣。雖影響不大，但後續藍營在台北、新北一定會被重點打擊，要做好防守。



宋立彬，1978年生，高雄人，樹德科技大學經營管理研究所碩士。選區在高雄市永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區，2018年當選並連任至今。李四川曾任高雄副市長，宋立彬是其嫡系子弟兵，稱“川伯”為乾爸，關係深厚。



年底就是2026地方選舉，新北市長選戰也成為各界關注焦點。台北市副市長李四川代表國民黨參選，民進黨由綠委蘇巧慧參選，民眾黨由黨主席黃國昌角逐。藍、白會再比民調共推一人參選。



民進黨近期不斷抨擊李四川胞弟“環保蟑螂”涉暴力勒索的負面新聞，動作頻頻。親綠的《美麗島電子報》13日還公布一份民調，指若新北藍白合，李四川支持度39.1%，蘇巧慧則為38.0%，雙方差距僅約1個百分點。



宋立彬表示，不管這份民調真或假，都是民進黨的一種策略，民進黨要告訴支持者，李四川不是天下無敵，民進黨有機會贏，要鼓舞士氣，給基本盤信心。不然民調每次都做輸的，對聲勢、士氣都會減少。



宋立彬表示，李四川是講求實務型的政治人物，不會特別去做政治話語、透過政治策略來發展聲勢。所以，選戰策略應該是按部就班，去拜訪新北市的各界領袖、里長，了解地方需求一輪，後面就會看出真正民調。



宋立彬表示，李四川目前仇恨值不高，新北市民對其印象是和藹可親的政治人物，不是極端性的政治人物，所以是大部分選民都會接受的政治人物。相信最後選舉會回到市政需求以及對新北市的未來發展。所以李四川要往這方向走，盤點基礎建設做到哪些，未來可以給新北市什麼樣的建設。後續政治攻防，就看最後的政治氛圍與情勢做調整。