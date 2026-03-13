中選會3人遭藍白封殺　莊瑞雄：真心換絕情

民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／“立法院”會今天進行“中選會”人事同意權案記名投票，最終僅主委被提名人游盈隆、委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人通過，另3人則遭藍白封殺。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄今天表示，黨團釋出善意，但民進黨提名的人選最後被丟包，令人遺憾、可惜，真的是真心換絕情。



“立法院”會今天進行“中選會”人事同意權案記名投票。其中，“中選會主委”被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲（國民黨推薦）、蘇嘉宏（國民黨推薦）、蘇子喬（台灣民眾黨推薦）等4人，均獲“立法院”同意為“中選會”委員；副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義遭否決。



“行政院”發言人李慧芝強調，人事同意權的行使應回歸專業審查與制度精神，避免淪為政黨對抗的工具。對於此次審查結果，“行政院”的誠意沒得到在野黨的善意，“行政院”表達強烈遺憾，也礙難接受這樣的結果。



媒體報導，莊瑞雄受訪表示，民進黨團釋出善意，希望讓“中選會”更公正客觀，哪怕在野黨推薦的人選過去時常批評民進黨，但民進黨團認為只要公正就好，因此黨團會議決議一致投同意票。



莊瑞雄說，原本是很好的朝野合作契機，沒想到在野杯葛變成政治封殺的戲碼，真的是真心換絕情，而這些被封殺的被提名人，也成為政治對抗的犧牲者。



此外，媒體詢問，“中選會”人事同意權投票結果，是否與當初跟在野黨溝通有落差，導致有3位被提名人且為民進黨推薦的人選無法過關。

