伊朗喊續封霍爾木茲海峽　張延廷曝有兩殺器

張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／美伊戰事已經超過10天，美國總統特朗普自稱已經贏了這場戰爭，但是伊朗仍能以飛彈和無人機攻擊以色列及美軍基地，新任最高領袖穆吉塔巴更發聲要持續封鎖霍爾木茲海峽，顯示伊朗的報復能力依舊存在。台前空軍副司令張延廷12日在政論節目表示，伊朗還有兩種武器，重磅導彈跟集束炸彈，炸下來以色列、美軍陣地一定會受到嚴重損害。



張延廷12日在政論節目《全球大視野》中表示，美伊現在進入報復戰之後，還附加兩個戰，第一是心理戰。伊朗戰力都地下化、國土面積165萬平方公里、東西寬度1千多公里，戰略縱深夠廣，戰力都藏在地下，美軍要進行轟炸可能都浪費彈藥，像是鑽地炸彈，最多只能炸70公尺。另外伊朗還做了分散部署，讓美軍可說是打不勝打。



張延廷指出，心理戰完了之後就進入宣傳戰。美國、以色列都宣稱達成戰略目標，但是伊朗還有戰力，包括“見證者”（Shahed）攻擊無人機，美國用愛國者飛彈去攔截，等於千萬超跑去撞10萬元的車，你愈撞愈多就是愈虧愈多。另外伊朗的海巴爾導彈會變軌，美國和以色列的攔截成功率一直在下降。然後美國就宣稱說伊朗不行了，若伊朗真的不行怎麼還會有報復打擊的能力？



張延廷分析，美國彈藥告急，但是伊朗還有兩種武器，一個是重磅的導彈，第二個是集束炸彈，炸下來就子母彈，子母彈下面散開來一百多枚、最多可達256枚，每個散開像保溫瓶那麼大，灑一片，炸下來以色列、美軍陣地一定會受到嚴重損害。雖然伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian)學烏克蘭總統澤倫斯基，開出停戰條件，第一條就是要美以賠償，這個是天價，好幾兆台幣，叫美國、以色列怎麼賠？現在美國和以色列彈藥都不夠了，特朗普為了安撫國內一直喊戰事快要結束，特朗普的喊話等於這場戰爭已經進入心理戰的模式。



至於伊朗真的有被毀滅嗎？張延廷指出，現在伊朗又進行第40波攻擊，還是有報復的力量，如果沒有怎麼無人機又飛出來？伊朗用了第四軍種，就是它的地形，有高原、有橫亙山脈，依險而守，古時候函谷關就是那麼窄，就算有十萬大軍我一個人在那邊擋，伊朗就是這樣，一夫當關萬夫莫敵，講的就是據險而守。伊朗和阿富汗一樣地形複雜，美軍和俄軍打阿富汗都吃過虧，美國現在還要打伊朗，那就要付出代價了。