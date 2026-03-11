伊朗揚言炸美科技巨頭設施　楊書成：以商逼政

高雄大學資訊管理系副教授楊書成。（中評社 資料照） 中評社高雄3月14日電（記者 蔣繼平）美伊戰爭持續延燒，伊朗日前點名美6大科技公司，威脅要攻擊這些企業在中東區域的數位與雲端設施。高雄大學資訊管理系副教授楊書成向中評社表示，這點出“算力等於戰鬥力”，現代戰爭從爭奪土地演變到“算力與數據”，科技大廠成“數位軍火商”，而打擊“數位痛點”會影響到美國華爾街利益，產生以商逼政，止損棄戰效果，屬於數位時代的“極限施壓”。



楊書成，中央大學資訊管理博士。現任高雄大學資訊管理學系副教授，高雄大學社會網絡創新中心營運長。



隨著中東戰火進入第二周，伊朗已將打擊戰線擴大到美國科技業與銀行。根據塔斯尼姆通訊社在最新一份清單中，列出包括Google、Microsoft、Palantir、IBM、Nvidia以及Oracle等6家美國科技大廠。



楊書成表示，Google、Microsoft與Nvidia已不再只是單純的軟體或硬體公司，而是全球運行的“數位電力公司”及“數位軍火商”。伊朗將其列入名單，象徵現代戰爭已從搶奪土地轉變為“算力與數據”的爭奪。這些科技巨頭掌控了全球的AI運算、雲端存儲與通訊網絡，一旦遭到攻擊，不僅是網路斷線，整個國家的行政、物流與金融體系都可能陷入癱瘓。



楊書成表示，這份名單最值得警惕的是，它暗示了威脅不再僅限於“駭客攻擊”，更可能包含實體的軍事破壞。許多美國科技巨頭在中東地區設有龐大的資料中心，例如微軟在阿聯酋設置AI資料中心、Google與Amazon在以色列建置資料中心等。



尤其，楊書成表示，Nvidia成為攻擊目標，反映了2026年“算力等於戰鬥力”的現實。現代軍事模擬、導彈導航與情報解密，全都依賴Nvidia提供的GPU晶片。伊朗的點名行為，本質上是想打斷美國及其盟友的“數位大腦”。這也提醒了數位產業，企業的服務越關鍵，在衝突中就越難維持中立，甚至會被迫捲入國安層級的對抗中。