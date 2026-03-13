盧倩儀：美伊戰爭對中俄是天上掉下的大禮

台灣“中研院”歐美所專任研究員盧倩儀。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）台灣“中研院”歐美所專任研究員盧倩儀接受中評社訪問表示，對中俄而言，美伊戰爭無疑是從天上掉下來的禮物，伊朗封鎖霍爾木茲海峽後，全世界搶著要買俄羅斯的石油，等於是在幫俄羅斯“輸血”，甚至俄羅斯也能藉此好好教訓歐盟。而美國彈藥進一步的消耗、美軍運作的參數等，從中國與伊朗的合作來看，解放軍肯定能得到許多資訊。



盧倩儀說，歐盟則面臨非常慘的境地，也幾乎淪為美國的附庸國。從理性的判斷上，歐盟早就該與中國保持友善了，這關乎人民的利益，歐盟已沒有其他路可以走。



盧倩儀是“中央研究院”歐美所研究員，專精於歐洲聯盟政治、新自由主義、氣候變遷和動物權等領域，曾在美國德州大學取得政治學碩士和博士學位，並在美國哈佛大學、華盛頓大學、紐澤西州立大學、科羅拉多大學和紐約大學等機構進行訪問或博士後研究。也曾在政治大學擔任副研究員、兼任副教授和助理教授等職務。



盧倩儀接受中評社訪問表示，美國攻打伊朗，反而是讓中俄撿到天上掉下來的禮物。伊朗封鎖霍爾木茲海峽後，同樣是產油國家的俄羅斯蒙受其利，世界各國對俄羅斯的石油需求暴漲。過去俄烏戰爭中，美歐不遺餘力地制裁俄羅斯，但現在美國卻允許各國向俄羅斯購買石油，等於就像外界所說的，替俄烏戰爭中的俄羅斯“輸血”。



盧倩儀說，俄羅斯可利用此時機好好地賣石油，現在是錢賺不完，也可以藉此來好好教訓歐盟，如賣比別人更高的價格，或甚至是俄羅斯總統普京9日下令評估停止向歐洲市場供應能源的可行性等。

