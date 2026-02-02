台北燈節將落幕　上海花燈明年見

台北燈節上海燈區。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月14日電（記者 莊亦軒）2026年台北燈節3月15日落幕，設於花博展區的上海燈區，吸引不少民眾駐足觀賞。上海2016年參加台北燈節以來至今正好滿10年，今年的燈節結束後，要明年見了。



2026台北燈節展出自2月25日至3月15日，本周日是最後一天，許多遊客把握最後機會，前來賞花燈。上海燈區《這裡是上海》座落於台北捷運圓山站1號出口處，設有東方明珠、上海中心大廈等造型，遊客一出站第一眼便能看到，因此一直很熱門。



今年上海燈區以城市地標與節慶意象為設計主軸，中央位置設置一座大型立體白色駿馬花燈，表面採鏡面與彩色反光材質拼接，在日間光線下呈現多角度折射效果，吸引不少遊客駐足拍照。駿馬周圍搭配多組透明與彩色花形裝飾燈件，整體風格偏向現代藝術造型，與其他傳統燈節花燈形成不同視覺效果。



燈區另一側設置上海地標東方明珠塔造型燈組，採橘黃色與半透明材質構成，旁邊搭配多座線條式塔形裝置，呈現城市天際線意象。地面另有一組彩色拱橋造型燈組，橋體採多色漸層設計，下方鋪設銀白色反光裝飾片，象徵黃浦江水面效果，整體構圖以城市景觀為主題。



現場人潮以家庭與年輕族群為主，多數遊客依序排隊與大型馬形花燈合影，亦有民眾在橋形燈組前取景拍照。