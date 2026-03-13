藍市長紛訪美　黃敏惠紐約談女力從政

嘉義市長黃敏惠（中）受邀到美國紐約參加財團法人現代婦女基金會主辦的論壇。（照片：嘉義市政府提供） 中評社台北3月13日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕目前訪美中，同黨籍嘉義市長黃敏惠10日也率團訪美，展開為期5天4夜的行程。黃敏惠12日率團至紐約市參加非政府組織婦女地位委員會論壇活動，她以與談人身份，分享嘉義市政府如何依據女性不同的生命歷程及各階段的處境和地位，跨局處整合“五力”助攻女性在嘉義市增能，精采演講引起台下觀眾共鳴。



黃敏惠受邀參加財團法人現代婦女基金會主辦的“從台灣在地實踐到國際承諾：台灣促進婦女司法可近性的多層次策略”主題論壇。



黃敏惠於會議中首先介紹嘉義市獨特的城市特質，提到嘉義市是台灣本島面積最小的城市，同時是個女多於男的城市，性別比例是全台灣最低，女性勞動參與率高、教育程度高、15歲以上女性人口的單身是全台最高。這些數據不僅清晰介紹嘉義市作為“女力”城市的殊特性，當黃敏惠介紹到嘉義市目前11任民選市長當中，就有10任是女性市長時，更讓來自海內外的觀眾在訝異的同時，也對嘉義市這座充滿“女力”的城市留下深刻印象。



黃敏惠指出，嘉義市是座充滿女力的城市，相對的開放、民主與包容，嘉義市政府更將把“公平”的概念直接放進城市治理當中，透過跨局處的腦力激盪和方案設計，讓所有的服務流程環環相扣，透過城市的治理，讓“司法可近性”成為一種選擇。同時也整合各局處的施政願景和資源，提出以學習力、經濟力、社福力、防暴力、性別力等五大面向政策方案，促進女性的增權展能及發揮社會影響力。



黃敏惠介紹，這五大面向的政策成為為女性培力藉“五力”，包含透過“學習力”提供基本知識、“社福力”確保生活品質、“經濟力”以維持穩定收入、“防暴力”來保障安全生活，以及“性別力”來提升性別意識。其中，嘉義市各局處合作所推行的“嘉有社企”計劃，整合課程競賽、品牌輔導以及結合創業獎金，並成功串聯市集展售，實現女性社會企業創業夢想的政策推行，也引起海外觀眾的共鳴。



黃敏惠更感性的說，今天的分享內容不只是一個方案的分享，也不是單一部門的工作，而是一座城市如何對待人的方式。同時也用多年的執政經驗，認為在性別平權的領域中，常會提到的“增權展能（Empower）”，應該包含學習、整合和參與3個重要的內涵，才能夠讓彼此的需求被看見。



現代婦女基金會董事長潘維剛表示，此次論壇邀請嘉義市長黃敏惠與談，不僅因為黃敏惠過去推動女性相關法案的經驗，更因為黃敏惠在推動市政期間所累積的實務經驗值得學習。



此次論壇亦邀請國際蘭馨總會前總裁Sharon Fisher到場分享國際倡議經驗；台灣大學名譽教授王麗容擔任論壇主持人，論壇邀請4位講者，現代婦女基金會董事王如玄、現代婦女基金會執行長邱淑華、國際蘭馨交流協會台灣專區總監施秉慧，各自由專業領域出發，將經驗轉化為可供國際社群對話、比較與借鏡的政策與制度洞見。