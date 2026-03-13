拉抬雲林張嘉郡　韓國瑜喊吃蕃薯大賺錢

韓國瑜與張嘉郡（右）同台，致詞時提到，民眾習慣關注半導體、台積電等科技產業，卻忽略農漁民同樣重要。（“立法院”提供） 中評社台北3月13日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜13日上午出席雲林縣水林鄉番薯農特產品推廣活動。現場聚集來自台各地的“立委”共襄盛舉。身為雲林女婿韓國瑜致詞時提到，農民往往容易被社會忽視，因為民眾習慣關注半導體、台積電等科技產業，卻忽略了農漁民同樣重要的角色。他以閩南語俏皮地說：“吃番薯，大賺錢”，現場笑聲不斷，韓對來自各黨派的委員們齊心合力表示感謝。



韓國瑜指出，雲林縣政府近年來努力推銷農產品，希望透過各種方式讓觀光客進來、農產品賣得出去，地方才能真正發展起來。他表示，一個地方若能做到“貨賣得出去、人進得來”，地方經濟自然就能繁榮。



現場聚集來台各地的“立委”共襄盛舉，包括被國民黨提名參選雲林縣長張嘉郡、丁學忠、許宇甄、蔡春綢等雲林籍“立委”等。雲林縣陳璧君副縣長、水林鄉代理鄉長張東凱及多個雲林同鄉會代表亦蒞臨出席。



韓國瑜致詞時首先感謝雲林縣“立委”協助水林番薯進駐“立法院”，向全台灣民眾推廣在地特色農產。他以閩南語俏皮地說：“吃番薯，大賺錢”，現場笑聲不斷，韓對來自各黨派的委員們齊心合力表示感謝。



韓國瑜提到，雲林水林鄉的張東凱不僅年輕又帥氣，做事又特別認真。他比喻如果台灣番薯產業是一個大拼盤，最亮的一顆珍珠一定是水林鄉。水林鄉的番薯號稱“黃金地瓜”，《本草綱目》曾記載，番薯具有補血、調養身體的功效，身體虛弱的人特別適合食用。韓國瑜笑說，水林鄉其實有點吃虧，很多人還沒有注意到水林的地瓜品質這麼好。



韓國瑜展現對農民階層的深切關懷，他說，農民往往容易被忽視，因為大家常常關注半導體、台積電，但農漁民同樣重要。他們辛苦耕耘的目標很單純，就是希望收成能賣到好價錢。因此今天雲林委員們帶著水林地瓜來到“立法院”推廣，是非常有意義的活動，也邀請大家一起來品嚐台灣雲林縣水林鄉的“鑽石地瓜”。



韓國瑜致詞後，與現場所有出席委員一同手持水林番薯農特產品、行銷手板合影。