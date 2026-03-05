美關稅中東戰火　謝武志：台灣傳產首當其衝

台灣手工具工業同業公會理事長謝武志。（中評社 資料照） 中評社台中3月14日電（記者 方敬為）美國政府啟動新一輪“301條款”調查，針對包含台灣等60個貿易夥伴，檢視是否對美國構成不公平競爭，台灣傳統產業首當其衝。台灣手工具工業同業公會理事長謝武志接受中評社訪問表示，台灣製造業目前正處於內外夾擊的關鍵時刻，而新一波的貿易壁壘調查，讓產業再次陷入不確定性的陰影之中，今年第一季復甦無望，要往後延了。



針對301條款可能帶來的直接衝擊，謝武志說，儘管該調查絕對是一個負面的市場變數，但就目前觀察，美方初期的調查核心似乎仍聚焦於電子與鋼鐵等重中之重的戰略產業。手工具產業界至今尚未收到具體的調查清單，因此實際影響範圍仍有待美國政府公布進一步的細項後才能精準評估。



然而，謝武志提到，相較於尚未落地的301調查，產業界更為焦慮的是與之息息相關的台美對等貿易協定（ART）後續發展。目前政府釋出的訊息顯示，ART談判中維持的15%輸美關稅稅率暫時不變，但由於該協議是在“對等關稅政策”被美國最高法院宣判違法之前所談定的，這項法理層面的變動讓業界憂心忡忡。



他說，尤其在301條款啟動的推波助瀾下，ART協議是否會面臨廢棄或重新談判，進而衍生出後續額外加徵關稅的風險，已成為業界密切觀望的焦點，企業目前也只能被動等待政府提出更明確的應對方案。



謝武志指出，比起尚在未定之天的關稅制裁，近期中東地緣政治危機的全面升級，才是真正重擊台灣產業的因素。美伊關係的緊張局勢與中東戰火，直接引爆了全球航運物流的混亂與運費飆漲，這股通膨壓力迅速傳導至原物料端。對手工具產業而言，首當其衝的便是來自中鋼等上游供應商的原物料成本急遽攀升。



謝武志表示，儘管目前在原物料的取得上尚稱順利，未出現斷鏈危機，但節節高升的生產與運輸成本，已經無情地壓縮了企業整體的毛利率空間。這種營收與實質獲利脫鉤的窘境，正讓許多仰賴出口的製造業者面臨極大的營運考驗。



他認為，美國詭譎多變的關稅與貿易政策，疊加中東戰火引發的原物料波動，形成一股強大的市場逆風，原本產業界期待今年第一季能迎來景氣復甦，如今在重重利空因素的交織下，恐怕要往後延了！面對未來的市場走向，台灣手工具產業乃至於整體傳統製造業，仍籠罩在各種難以預測的陰影之中，前景不明。