卓公布包機來回208萬　徐巧芯酸一起揪團！

卓榮泰赴日包機費用為208萬，藍委徐巧芯酸說，4年後經典賽，大家揪團一起搭包機。（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北3月13日電／“行政院長”卓榮泰13日公開“赴日看球行程單據”，整趟行程是他自費新台幣214萬元，其中包機費用為新台幣208萬元，再度引起爭議。中國國民黨籍“立委”徐巧芯13日下午在臉書發文嘲諷說，原來包一架華航A321neo，來回東京只要新台幣208萬元，那就不客氣了，4年後經典賽，“大家揪團一起搭包機”！



卓榮泰今天所公開的4份自費單據詳情，包括包機費用：CI888和CI1889專案包機合約，金額為新台幣208萬元；換匯水單：日幣換匯水單，約新台幣4萬5122元。遊覽車車資：在日本當地使用遊覽車費用，日幣20萬元。棒球門票：WBC棒球賽門票，費用為新台幣1萬8500元，全部金額約214萬。卓揆公開單據時還痛批“不曉得為什麼國民黨委員刻意要說我是公務行程，是何居心？”。



對此，徐巧芯表示，卓榮泰包機要不要報帳，你自己決定就好，畢竟你都下令松指部配合，從軍事管制區搭機通關了，從頭到尾就只有你自己在拗是私人行程。她現在比較好奇，原來包一架華航A321neo，來回東京只要208萬元？還是在經典賽期間？



徐巧芯指出，她馬上查了一下，根據華航公布的配置，一架A321neo有180個座位，包含可以全躺平的豪華商務艙12席，208萬元除以180席，平均每席才1萬1500元，比買iphone還便宜！同時間，來回東京機票動輒要價3萬多元，包機竟然只要三分之一，要是把豪華商務艙另外賣，經濟艙票價還能更低！那就不客氣了，四年後經典賽，大家揪團一起搭包機！



徐巧芯最後嘲諷，“這真的要謝謝卓榮泰先生，民進黨難得的德政，贏麻了！”