卓榮泰公布包機單據再發聲：滿滿喜悅

卓榮泰今天開記者會，秀出單據回應包機赴日看球爭議，整個行程花費新台幣214萬元，其中包機費用新台幣208萬元。(照:“行政院”提供) 中評社台北3月13日電／“行政院長”卓榮泰今天開記者會，秀出單據回應包機赴日看球爭議，整個行程花費新台幣214萬元，其中包機費用新台幣208萬元。卓榮泰下午再在臉書發文吐露心聲，表示“滿滿喜悅”、“這趟旅程已經完成了”。



卓榮泰寫道，私人行程，無所評論；自費旅程，滿滿喜悅。只要Team Taiwan越強、民眾越團結，這樣就好！這趟旅程已經完成了。