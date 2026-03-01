秦慧珠：上海燈區十周年　兩岸交流卻倒退

國民黨台北市議員秦慧珠。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月14日電（記者 莊亦軒）上海市政府參加台北燈節至今滿十周年，成為近年少數仍持續進行的兩岸城市交流活動。中國國民黨籍台北市議員秦慧珠接受中評社訪問表示，台北市元宵燈節邀請上海設置燈區始於台灣民眾黨前台北市長柯文哲任內，十年來見證兩岸關係起伏，近年上海代表團來台層級逐年降低，賴清德上任後對兩岸交流採取更嚴格限制，使原本單純的文化互動也受到政治氣氛影響。



秦慧珠指出，台北與上海互設燈區屬於友誼城市交流的一部分，不只上海連續十年將花燈運來台北設置燈區，台北燈節的燈組過去也曾多次受邀到上海燈會展出，形成雙向的元宵交流，是少數能長期維持的兩岸城市合作模式。



秦慧珠指出，蔡英文執政後期，上海市台辦副主任李驍東仍曾率團來台，被視為當時兩岸交流的重要訊號，但自從賴清德上台以來情況逐漸改變，上海代表團來台層級明顯降低，顯示民進黨對兩岸往來的態度趨於保守。



秦慧珠表示，賴清德上任後，陸委會對上海市台辦系統官員來台採取較嚴格審查，甚至公開對個別官員表達不歡迎，使地方政府推動城市交流面臨更多限制，也讓原本例行性的文化活動增加政治敏感度。



秦慧珠表示，上海燈區的位置安排一直具有特殊性，既不列入國際燈區，也不歸入台灣本地燈區，而是單獨設置專區，顯示主辦單位刻意保留兩岸交流的象徵性空間。