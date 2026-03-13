翁明賢：美中關係若趨穩　華府或促談兩岸

淡江大學戰略研究所榮譽教授翁明賢。（中評社 莊亦軒） 中評社台北3月13日電（記者 莊亦軒）美國與伊朗衝突升高，不僅影響中東局勢，也牽動中美戰略競爭與台海情勢。台灣前國安會諮詢委員翁明賢接受中評社訪問表示，美國此次對伊朗採取軍事行動，除了削弱伊朗軍事能力，也具有向中國展示實力的戰略意涵。未來若華府轉向強調談判與穩定局勢，可能會對兩岸關係施加壓力，台灣需要提前因應。



翁明賢進一步分析，若美國未來在中美關係上降低對抗，轉而強調區域穩定，可能會鼓勵兩岸透過談判維持和平，屆時台灣將面臨新的壓力。



翁明賢為德國科隆大學政治學博士，曾於2006年至2008年陳水扁政府任內出任“國安會”諮詢委員，現為淡江大學國際事務與戰略研究所榮譽教授。



翁明賢認為，對台灣而言，最大風險並非衝突升高，而是大國在戰略協調後要求維持現狀甚至推動談判，這將對現有政策形成壓力。美伊衝突雖發生在中東，但其背後牽動的是中美競爭格局，也是觀察未來台海情勢的重要指標。



翁明賢說，台灣在中美競爭中的戰略位置十分敏感，一旦美國將重心放在與中國維持穩定，台灣的談判空間可能被迫縮小。他指出，歷史上曾有國際力量試圖促成兩岸和解，例如新加坡曾希望協助推動對話，但未能成功。若未來美國強力介入，局勢可能出現新的變化。



翁明賢表示，特朗普強調以實力追求和平，先透過軍事行動取得優勢，再推動談判，這種模式若延伸至亞太，台海局勢可能出現新的變數。



翁明賢指出，美國近年提出在第一島鏈建立嚇阻體系，透過拒止型防衛（denial defense）阻止中國突破防線，強調在衝突發生前就形成有效威懾，使對手不敢輕易行動。他表示，此次對伊朗用兵，某種程度上也是向中國展示美軍仍具備遠距精準打擊與多國聯合作戰能力，是一種戰略層級的訊號。

