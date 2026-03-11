關注：文化總會改名Taiwan拚選舉

中華文化總會英文名稱將去掉Chinese。（取自文總網站） 中評社台北3月14日電（記者 黃筱筠）傳出中華文化總會英文名稱將“去中”改為台灣，且是由大罷免主導者、聯電前董事事長曹興誠點出這個話題，文總順勢而為即將在會員大會通過改名案。這很可能是因為年底選舉將近，之前大罷免失敗導致民進黨基本教義派氣勢大減，此更名案希望喚起獨派聲勢。



由賴清德擔任會長的中華文化總會17日將舉行會員大會，將對原本“The General Association of Chinese Culture”改為“National Cultural Association of Taiwan”，將Chinese刪除改為Taiwan，文總也證實。文總在陳水扁執政時也曾改名為“國家文化總會”，馬英九上任後又改回中華文化總會，蔡英文執政並未更動名稱。



距離年底選舉將近，文總改名的議題由主導大罷免，身兼文總執行委員曹興誠以辭職帶動話題，很大用意應該是希望安撫獨派不滿，加上之前大罷免失敗，獨派支持者因此缺少鬥志。為了喚醒關注年底選舉，民進黨再度在相關議題上使力。但英文更名就像民進黨執政這幾年在雙十慶典的英文，以“Taiwan National Day”呈現，顯得有點在獨派內自嗨，但不敢在“總統府”塔樓上，放台灣中文名。



中華文化總會前身是“中華文化復興運動推行委員會”，1967年成立，成立宗旨是弘揚傳統中華文化。但現在文總網頁上成立宗旨介紹更改旨在推動台灣文化與全球連結，以“建立台灣文化主體性，弘揚普世人本精神”為核心。文總目前舉辦的活動多與日本有連結，與中華文化的連結幾乎沒有，外界質疑聲音就認為既然已非弘揚中華文化為主，且長期接受公部門補助與經費，應可以廢掉。尤其現在野黨在“立法院”多數，文總中文名稱若更名，難保不會被盯上刪除相關預算。



文總現在要改英文名稱，卻不改中文名稱，是要對獨派有所交代。蕭美琴難得公開受訪提到，民眾希望以台灣名稱站上國際，這是討好年輕選票嗎？尤其在棒球世界經典賽一陣挺台灣聲浪中，這個議題趁機討好獨派與支持民進黨的年輕選票。

