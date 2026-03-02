關注：綠新竹市長人選難產　高虹安躺著選？

新竹市長高虹安年底將尋求連任。（中評社 資料照） 中評社新竹3月14日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安年底將尋求連任，在中國國民黨主席鄭麗文定調藍白陣營“現任優先”的前提下，高已成為2026地方選舉首位藍白合共主。反觀綠營的新竹市長人選卻始終難產，難道2026新竹市長這一戰，高虹安躺著選都能贏？



2026地方選舉，民進黨目前仍有包括台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣和連江縣等7個縣市的首長候選人尚未決定。若扣除東部和離島選區，首長候選人難產的4個選區全都集中在北台灣，其中又以新竹市的狀況最為複雜。



綠營過去在新竹市由誰選？一向由家住新竹市的民進黨籍“立法委員”柯建銘說了算，但在去年大罷免大失敗後，柯在黨內已經失勢，在柯卸任“萬年總召”後，更慘遭賴清德拔樁，原本被視為柯子弟兵的陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔，一直被外界視為是綠營挑戰高虹安的熱門人選，但隨著林近日已確定將出任“國安會”諮詢委員，也讓綠營的新竹市長人選更加難產。



據了解，在長期把持綠營新竹市政壇權力核心的柯建銘勢力消散後，民進黨內各派系都想插旗新竹市，因此近來有關綠營新竹市長人選的各種風聲不斷。



近日包括身兼新竹市信賴台灣之友會理事長的眼科醫師吳國治、曾擔任過5屆新竹市議員的“僑委會”副委員長李妍慧、曾擔任過民進黨不分區“立委”的工研院創新公司總經理余宛如、新竹出身的保訓會主委蔡秀涓，甚至連“行政院”發言人李慧芝都被點名過。但真的曾被民進黨中央徵詢過的其實只有民進黨新竹市黨部主委施乃如、民進黨籍新竹市議員陳建名和劉康彥，但3人都已明確婉拒。



綠營目前面臨無人願意出戰新竹市的主因，除了高虹安挾著去年大罷免拿下全台最高的逾12張不同意票、涉嫌詐領助理費案二審官司逆轉勝的強大氣勢外，柯建銘長期把持下的綠營地方派系正面臨洗牌考驗，未來民進黨若在新竹市推不出像樣的候選人出戰，催不出綠營基本盤的話，不要說讓高虹安躺著選就贏了，綠營2028大選在新竹市的選情恐怕更是不妙。