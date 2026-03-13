藍白主席會面登場　朱立倫揪大咖市長搶鏡頭

朱立倫與鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌14日將在新北市新莊區召開共同政見記者會，更進一步推進藍白合進程。同一時間前國民黨主席朱立倫邀集台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新北市長參選人李四川舉辦“模擬Mega City模擬方程式”營隊，頗較勁意味。



隨著2026地方選舉加溫，藍白合開始推進進程，鄭麗文、黃國昌14日上午9點半將召開“逐夢台灣 許你未來”共同政見記者會，鎖定“社會福利”、“居住正義”、“環境永續”及“AI 產業治理”等四大領域發布共同政見，要打造帶領人民“勇敢逐夢、構築未來”的政黨形象，為下一階段藍白簽署政黨合作協議鋪路。



此前，黃國昌曾表達，盼3月底藍白簽署政黨合作協議。



同一時間，朱立倫則於上午9點在台北市舉辦“模擬Mega City模擬方程式”營隊，邀集國民黨內政治明星、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新北市長參選人李四川等人共同揭開序幕，並公開北北基桃首長的城市治理願景，甚至在隔天的15日也請來“立法院長”韓國瑜與朱立倫一同以“政治信念與群眾洞察”為題進行講座。



藍營大咖政治人物同一時間分別大動作召開記者會、辦營隊，更讓外界放大藍營內部“朱派”對國民黨中央、主席鄭麗文的挑戰。