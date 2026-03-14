藍白推共同政見　連勝武也出席記者會

鄭麗文與黃國昌將推出2026共同政見。（中評社 鄭羿菲攝） 國民黨青發會主委連勝武也出席。（中評社 鄭羿菲攝） 李乾龍與周榆修在場邊熱絡交換意見。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌14日上午在新北市新莊區召開共同政見記者會，更進一步推進2026藍白合進程。此次藍白合是第四次在野領袖峰會，會場主視覺依舊是左右兩端各自代表政黨的藍色與白色，越往中間交融就越有蒂芙尼藍、淺藍的韻味。



記者會還未開始，國民黨秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周瑜修就在場邊咬耳朵交換意見，談到愉快處也不忘熱絡地握手。國民黨青發會主委連勝武也出席該場記者會。



從2025年開始，藍白就在鋪陳合作氛圍，在野領袖峰會至今已有4場，包括前國民黨主席朱立倫與黃國昌在去年4月22日的“把民主還給台灣”在野領袖峰會、鄭麗文接掌國民黨後，去年11月19日的“以行動顧台灣 主席高峰會談”、去年12月25日推出“台灣未來帳戶”記者會，第四場則是今年3月14日“逐夢台灣 許你未來”共同政見記者會。



隨著2026地方選舉加溫，藍白合開始推進進程，鄭麗文、黃國昌14日上午9點半召開“逐夢台灣 許你未來”共同政見記者會，鎖定“社會福利”、“居住正義”、“環境永續”及“AI 產業治理”等四大領域發布共同政見，要打造帶領人民“勇敢逐夢、構築未來”的政黨形象，為下一階段藍白簽署政黨合作協議鋪路。



此前，黃國昌曾表達，盼3月底藍白簽署政黨合作協議。