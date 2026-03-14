朱立倫營隊登場　韓國瑜、蔣萬安等大咖出席

國民黨前主席朱立倫辦營隊，蔣萬安等首長都受邀出席。（中評社 張嘉文攝） 朱立倫舉辦的營隊今天登場。（中評社 張嘉文攝） 營隊現場準備狀況。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）由中國國民黨前主席朱立倫系統主辦的“模擬Mega City：模擬方城市”青年營隊今天早上登場，除了由朱立倫擔任總導師外，邀請包括國民黨“立法院長”韓國瑜擔任講師，黨籍台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及甫獲國民黨提名參選新北市長的李四川等人擔綱市長講座，現場藍營大咖雲集。



特別的是，朱立倫在卸任主席職務後，其子弟兵包括前副秘書長江俊霆、桃園市議員凌濤以及在黨中央培養的發言人系統，以及知名的“萊爾校長”年輕團隊等，也都隨他一起離開。



其中，前發言人楊智伃、鄧凱勛皆投入2026的雙北議員選舉，朱系人馬在社群媒體上也都十分活躍。今天的營隊現場，相關人馬也都出動幫忙，讓現場媒體一下子有回到昔日的國民黨中央辦活動的感覺。



這場活動由桃園市日新協會、風向株式會社共同主辦，主題為“模擬Mega City：模擬方城市”青年營隊，活動時間包括14、15兩日。今天上午的開幕式由朱立倫、蔣萬安、張善政、李四川和謝國樑五人共同參與，將一同探討北北基桃首長的城市治理願景。



今天的課程還有“社群直播場：公關攻防”課程，將由藍委徐巧芯、台北市研考會主委殷瑋、前媒體人朱凱翔、萊爾校長團隊韋淳祐等與學員分享政策攻防的實戰經驗，將選戰實務與社群攻防的樣態呈現在學員面前。



今天下午的課程將由謝國樑出席講座，分享基隆的治理實務，以及藍委陳菁徽、王育敏、洪孟楷，以“台灣少子化與北北基桃育兒政策優化的可能性”為題探討立法與政策前景。



韓國瑜則將參與15日的營隊活動，會和朱立倫一同以政治信念與群眾洞察向學員分享最深入的民意動向。



活動也安排學員歷經兩天的課程學習，在最後模擬市政提案與總質詢環節，身歷其境感受城市的治理，並由朱立倫親自頒贈結業證書，結業學員則有機會進一步入選“新生學塾”培訓，為未來青年政治領袖奠定基礎。