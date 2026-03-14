大動作辦營隊拚黨中央？朱立倫：目的單純

國民黨前主席朱立倫表示，辦營隊的目的非常單純。（中評社 張嘉文攝） 媒體聯訪現場。（中評社 張嘉文攝） 國民黨前主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14（記者 張嘉文）由中國國民黨前主席朱立倫系統主辦的“模擬Mega City：模擬方城市”青年營隊今天早上登場；同一時間，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌正舉辦共同政見發表會，被認為有較勁意味。



朱立倫今天受訪時表示，他除了在學校教書外，也希望多能參與一些青年營隊，培育一些優秀年輕人，目的其實就是這麼單純，我們希望讓更多台灣年輕人，能關心自己的家鄉，關心自己的城市。



這場活動由朱立倫系統的桃園市日新協會、風向株式會社共同主辦，主題為“模擬Mega City：模擬方城市”青年營隊，活動時間包括14、15兩日。



活動除了由朱立倫擔任總導師外，邀請包括國民黨立法院長韓國瑜擔任講師，黨籍台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及甫獲國民黨提名參選新北市長的李四川等人擔綱市長講座，藍營大咖雲集。



媒體詢問朱立倫今天舉辦的營隊，是想要分進合擊，替國民黨爭取更多支持嗎？



朱立倫表示，他認為很多年輕人對城市治理是很有興趣，尤其是生活在自己的城市，都有一些想法。今天能來參加這樣的營隊，跟青年人分享我們過去在桃園、在新北的一些經驗，也可以聽聽其他市長對未來的一些想法，他認為是很有趣的事情，其實目的就是這麼單純。



至於接下來2026 縣市長選舉可能扮演的角色？朱立倫說，他的角色最簡單，他是新北市的老市長，也是前桃園縣的縣長，有16年、四屆的市長服務經驗，他有這責任，希望這些城市能夠更好，讓未來市長能帶給這些城市更多願景。

