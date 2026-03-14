藍白合動起來　鄭麗文引柯P金句喊政黨輪替

鄭麗文與黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌14日上午召開共同政見記者會，推進2026藍白合進程。鄭麗文打趣笑道，去年12月正式交接國民黨智庫後，至今短短3個月，因為民眾黨的鞭策，今天才有提出了共同願景。一席話，讓台下不少人露出一抹微笑，緩和了藍白合現場的嚴肅氛圍。



鄭麗文緊接著強調，在國民黨陸續完成縣市長參選人提名作業後，接下來很快就要展開下一階段藍白合作提名的相關作業。鄭麗文也引用前民眾黨主席柯文哲的“理性務實、尊重專業”金句喊話，讓回歸民生民本、以人民為主，成為民眾黨與國民黨能非常堅定、一起完成2028政黨輪替，兩黨合作最重要的磐石與初心。



過去，黃國昌曾不止一次強調“2028唯一目標下架民進黨！下架賴清德！”，鄭麗文的喊話十分貼近民眾黨的戰略目標。



隨著2026地方選舉加溫，藍白合開始推進進程，鄭麗文、黃國昌14日上午9點半將召開“逐夢台灣 許你未來”共同政見記者會，鎖定“社會福利”、“居住正義”、“環境永續”及“AI 產業治理”等四大領域發布共同政見，要打造帶領人民“勇敢逐夢、構築未來”的政黨形象，為下一階段藍白簽署政黨合作協議鋪路。



鄭麗文表示，今天是台灣民主政治跨越一個重大的里程碑，從今天開始，我們要讓台灣人民瞭解民主不是唯我獨尊、不是你死我活的零和遊戲，更不是衹有對抗與內耗。她希望台灣從今天開始步入民主的成熟期，透過對話、溝通、協調、合作來回應更廣大的民意需求。政黨之間不是衹有你死我活的廝殺，應該要有更多成熟深度的對計劃尋求可能的合作，反應更廣大的民意，凝聚更廣大的民意共識。為此，我們跨出藍白合非常重要的一步。



鄭麗文說，2026地方選舉不應該只是政治人物私心的較量擂台，應該是充分反應人民心聲、提出具體政策與步驟，才是負責任成熟民主政治的展現，也是今天民眾黨與國民黨共同努力的方向。我們希望用合作代替對抗、用投資台灣下一代代替掏空台灣、用建設台灣代替破壞台灣。



鄭麗文指出，政治的核心出發點應該永遠是人民的需求，而不是虛無飄渺、不切實際、庸人自擾的意識形態，台灣長期意識形態“治國”只是自我束縛與內耗，已造成非常巨大的損失，我們必須擺正。尤其2026年是地方大選，地方自治是最基層、最草根，因此民生問題才是今年大選的核心。

