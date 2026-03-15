分析：綠台中市長參選人何欣純現困境

民進黨台中市長參選人何欣純。（中評社 資料照） 中評社台中3月16日電（記者 方敬為）年底台中市長選舉，相較於中國國民黨人選提名混沌，民進黨參選人、“立委”何欣純早早起跑布局，但根據“網路溫度計”數據，何的網路聲量卻遜於藍營可能對手。由於藍營爭取提名的“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔之爭激烈，近期成為政壇焦點，加上台中市長盧秀燕訪美等議題，何欣純陷入能見度低的窘境，是否成為選戰隱憂，值得觀察。



年底台中市長選舉，國民黨江啟臣與楊瓊瓔之爭，預計3月底以民調方式定奪。初選進入倒數階段，江、楊陸續出招衝聲量，除了勤跑基層，也各自舉辦大型造勢活動、車隊掃街等拚場，雙方將黨內初選視為正式選戰，也攻佔媒體版面。



值得注意的是，藍營的提名渾沌，原先各界觀察，可能替民進黨製造選舉利基，因為藍營人選提名越遲，整合效率就越慢，而早早就確定代表綠營出戰的何欣純，能夠在藍營內部競爭的過程中好整以暇，按照選戰策略推進步調，但就現況而言，何欣純卻反而在媒體能見度以及網路聲量的討論度中“被邊緣化”。



根據“網路溫度計”統計數據，近一個月政治人物聲量，江啟臣在“立委”類別排行11名、楊瓊瓔17名居次、何欣純則落後至25名；在政治人物全榜方面，江啟臣排行26名、楊瓊瓔39名、何欣純則是55名。換言之，何欣純雖然已就戰鬥位置，討論度卻被藍營黨內競逐相關議題嚴重稀釋，何陣營或許也始料未及。



進一步觀察量失衡的原因，除了藍營內部初選的戲劇張力外，外部的推波助瀾也是一大因素。近期國民黨籍台中市長盧秀燕訪美，展現城市外交實力並拉高政治格局，迅速成為各界焦點。



盧秀燕創造“話題外溢效應”，不僅穩固了藍營在台中的執政氣勢，更順勢帶動了藍營選將的討論度。在“母雞”強勢曝光與“小雞”激烈廝殺的雙重發酵下，藍營幾乎壟斷了台中市政與選戰的話語權，這也是影響何欣純聲量大幅限縮的原因之一。



何欣純面對相關窘境，如何突圍是一大課題。當然，或許待3月底藍營人選確定後，初選的激情退卻，就不會有如此聲量懸殊的情況發生。可是，若何欣純的能見度無法操之在己，而是必須受到可能的競爭對手左右，甚至只能被動等待藍營話題降溫才能浮出水面，這恐怕將成為後續競選的極大隱憂。