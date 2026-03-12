探密台中霧峰林家逃生密道與防空洞

頤圃外觀。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月16日電（記者 方敬為）台中霧峰林家古蹟建築群，有一處2020年才對外開放參觀的雅緻宅邸“頤圃”，該處是林家建築群的最後一塊拼圖，為林紀堂整建的嬉遊與接待賓客之所，除了建物典雅，內部也別有洞天，特別設計一座機關重重的逃生密道與防空洞，讓遊客見證大時代動盪下的豪門巧思。



頤圃建於1906年、1914年竣工，起初是林家頂厝的穀倉及帳房結算處，後來由林紀堂整理擴建，由於園內遍植菊花與蘭草，因而被賦予了“頤和園的小花圃”之美名，更是當年林獻堂舉辦茶話會的風雅庭園。



當時受日據時期背景的影響，頤圃的建築風格巧妙融合了華、和、洋三種元素，包括歐洲巴洛克風格設計，黑瓦白牆與簡潔的幾何圖形，透露出大戶人家低調又高雅的品味。走進各個展示間，精美貴氣的前人傢俱擺設映入眼簾，讓人得以想見當年這座現代時髦招待所的繁華光景。



建物內部設計也能看出當年因應戰爭動亂而生的生存智慧，1945年，林鶴年（林紀堂四子）在頤圃開闢了地下室，平時可作舞池，戰時則兼具防空襲功能，後續更延伸出緊急逃生通道。這處百年防空避難室的牆壁厚度是一般的兩倍，入口極為隱密地藏於廂房主臥室的隱藏門之後。一旦推開隱藏門，映入眼簾的竟是一間牆面與天花板佈滿反光稜鏡的鏡室，其目的是為了在危急時刻干擾入侵者的視覺。



更巧妙的是，左右兩側還設有誘敵的假逃生門，只要敵人誤闖並扣上門，鐵拉門便會自動反鎖，只能由外部開啟，將其徹底困於其中。頤圃將風雅的招待空間與充滿危機意識的防禦密室完美結合，展現了前人在動盪歲月中延長逃生時間與誤導敵人的深思熟慮。