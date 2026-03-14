習鄭會對選舉大利多？朱立倫喊祝福也盼順利

國民黨前主席朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文積極準備訪問大陸，且有機會和中共中央總書記習近平進行“習鄭會”，鄭認為對年底地方選舉會是大利多。對此，國民黨前主席朱立倫今天受訪時表示，“一定是祝福”，祝福鄭所有的工作都能夠很順利。



朱立倫強調，因為黨主席都很辛苦，祝福她（指鄭麗文）所有的工作都能夠很順利，不管是任何的出訪、各方面，都希望順利成功，對國民黨更好、對台灣更好。



由朱立倫系統主辦的“模擬Mega City：模擬方城市”青年營隊今天早上登場，活動除了由朱立倫擔任總導師外，邀請包括國民黨“立法院長”韓國瑜擔任講師，黨籍台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及甫獲國民黨提名參選新北市長的李四川等人擔綱市長講座，可說藍營大咖雲集。



朱立倫在活動前接受媒體訪問，針對接下來可能的習鄭會議題，他說，他一定是祝福，因為自己已經離開黨主席的位子，絕對祝福現任主席。因為主席都很辛苦，祝福他所有的工作都能夠很順利，不管是任何的出訪、各方面，都希望順利成功，對國民黨更好、對台灣更好。



另外，“行政院長”卓榮泰昨公佈赴日看經典賽包機費用，同時重申是私人行程一事，朱立倫表示，他一直覺得卓榮泰這次去日本能夠有外交突破是一件好事情，既然是外交突破，就大大方方的跟大家說，雖然是秘密外交，但是卓已經做了這樣的外交突破，這當然是公務行程，當然代表“國家”。



朱立倫認為，一開始卓榮泰就不必閃閃躲躲，不必又是公務、又是自費，現在搞得這樣子烏煙瘴氣，就大大方方的承認這就是公務行程。