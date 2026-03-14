朱立倫：全力支持“國安”、“國防”重要預算

國民黨前主席朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團日前確定黨版軍購特別條例，匡列預算上限為新台幣3800億元，主張“3800億+N”，和官方版本的1.25兆版本差距甚大。對此，日前透過子弟兵喊話，應提務實軍購預算9千億的國民黨前主席朱立倫今天受訪時表示，“國家安全”是不分黨派的，他作為“中華民國國民”、作為台灣的一份子，他一定是全力支持“國家安全”、“國防”重要的預算。



國民黨團日前在討論自提軍購特別條例版本時，引發黨內許多討論，朱立倫核心子弟兵、桃園市議員凌濤多次呼籲應提務實的9千億版本，但最終國民黨團決議採用國民黨智庫提出的“3800億+N”版本。



由朱立倫系統主辦的“模擬Mega City：模擬方城市”青年營隊今天早上登場，活動除了由朱立倫擔任總導師外，邀請包括國民黨“立法院長”韓國瑜擔任講師，黨籍台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及甫獲國民黨提名參選新北市長的李四川等人擔綱市長講座，可說藍營大咖雲集。



朱立倫在受訪時針對軍購條別條例一事表示，“國家安全”不分黨派，他作為“中華民國”的“國民”，作為台灣的一份子，他一定是全力支持“國家安全”、“國防”重要的預算。



朱立倫也提到，昨天外媒路透社報導，美國即將要宣佈6千億元的新對台軍售，他相信這每一項都是很重要的，所以“立法院”未來在審查這些相關條例時，這是法律案，一定能夠匡列所需要的相關預算。