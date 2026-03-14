黃國昌：藍白選舉合作不涉權位交換

鄭麗文與黃國昌14日推出共同政見，為藍白合作更加推進一步。（中評社 鄭羿菲攝） 鄭麗文與黃國昌14日推出共同政見，為藍白合作更加推進一步。（中評社 鄭羿菲攝） 鄭麗文與黃國昌14日推出共同政見，為藍白合作更加推進一步。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌14日上午召開共同政見記者會，推進2026藍白合進程。黃國昌表示，藍白合作從立法層次進一步邁向地方政府聯合治理的理念時，這不僅僅是選舉合作，更不涉及權位交換。對兩黨而言，我們勇敢邁出各自的一小步，但相信這是台灣民主史上非常巨大的一步。



隨著2026地方選舉加溫，藍白合開始推進進程，鄭麗文、黃國昌14日上午9點半將召開“逐夢台灣 許你未來”共同政見記者會，鎖定“社會福利”、“居住正義”、“環境永續”及“AI 產業治理”等四大領域發布共同政見，要打造帶領人民“勇敢逐夢、構築未來”的政黨形象，為下一階段藍白簽署政黨合作協議鋪路。



黃國昌表示，當他與鄭麗文在去年11月19日坐在這向台灣民眾宣示，要用行動擺正台灣，我們說到做到，過去3個月，媒體上對藍白合作有各種揣測、各種見縫插針，也少不了民進黨的冷嘲熱諷。但在台灣面臨人口老化、低薪高房價、少子化危機時，民進黨政府竟然帶頭撕裂社會、製造人民對立、創造衝突，這讓所有有志之士感到痛心。



黃國昌說，當掌握權力的執政者擺爛時，在野黨有責任撐起台灣，國、民兩黨透過立法，讓台灣社會看到兩個有各自主體性的政黨可以為了這塊土地共同努力，而當藍白合作要從立法層次更進一步邁向地方政府聯合治理的理念時，他負責任地向台灣人民報告，這不僅僅是選舉合作，更不涉及權位交換，最重要的是提出什麼樣的共同政見，告訴台灣人民我們要做什麼事、往什麼方向前進。



黃國昌回憶道，1995年，時任民進黨主席施明德在立法院喝大和解咖啡，是不同政黨彼此之間展開嘗試性對話的第一步，或許當年的大和解咖啡只著眼立法院正副院長改選，最後無疾而終。但2026年的今天，民眾黨與國民黨共同奠基政策願景，代表從地方選舉到地方政府的合作上，無論是由誰執政，無論是由誰當家，這都是我們要共同完成的價值目標。



黃國昌強調，他相信這對兩個政黨而言，都勇敢地邁出各自的一小步，但這將是台灣民主史上非常巨大的一步，跨越了各自政黨的利益，目標衹有帶給台灣人民更好的生活、讓下一代可以看到未來。



黃國昌舉例說，藍白透過對話討論溝通合作，也讓執政黨能跟進，之前他與鄭麗文推出“台灣未來帳戶”政見時，雖第一時間難免聽到民進黨人冷嘲熱諷、行政部門抗拒，但行政院長卓榮泰在新會期的施政報告時，他已看到台灣未來帳戶的理念，成為民進黨也要仿效的方向，這就是在野團結合作帶給民進黨的刺激，共同讓台灣朝向好的方向。



黃國昌指出，台灣需要一個可以團結人民的政府，不是一個分裂社會的政府，需要可以解決問題的政府，而不是製造問題的政府，讓我們彼此合作面對問題、解決問題。