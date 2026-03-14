張善政、謝國樑都喊選戰需要朱立倫加持

張善政和謝國樑受訪時都提及選戰需要朱立倫的加持。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨前主席朱立倫今天舉辦青年營隊，受邀出席的黨籍桃園市長張善政和基隆市長謝國樑針對朱在2026選戰的角色，受訪時皆異口同聲表示，需要朱立倫的加持。



謝國樑甚至說，選戰開跑第一個就要邀朱立倫來幫忙加持。



由朱立倫系統主辦的“模擬Mega City：模擬方城市”青年營隊今天早上登場，活動除了由朱立倫擔任總導師外，邀請包括國民黨“立法院長”韓國瑜15日來擔任講師，今天則先由黨籍台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及甫獲國民黨提名參選新北市長的李四川等人擔綱市長講座，可說藍營大咖雲集。



對於自己在2026選戰的角色，朱立倫指出，自己的角色最簡單，他是新北市的老市長，也是前桃園縣的老縣長，有16年服務經驗，有責任希望城市更好，希望未來市長帶給城市更多願景，希望市民看到未來市長想要做什麼，大家共同支持。



但張善政受訪時則說，朱立倫跟桃園的淵源非常深，當初就是朱立倫徵召他，非常感謝朱立倫給他鍛鍊的機會。



張善政強調，相信在今年選舉，以朱立倫在桃園的淵源跟過去的政績，還是很需要他繼續來幫我們加持。



謝國樑則被問到，是否希望2026選戰能獲得朱立倫加持時強調，2022年朱立倫提名他參選基隆市長，這幾年來在施政上都持續跟朱立倫做了很多的請教，很感謝朱立倫團隊在治理上給了很多實務經驗的分享。



謝國樑強調，現在是以市政優先，但是等2026選戰開跑的時候，第一個就會邀請“朱主席”來幫忙加持。



至於未來北北基桃持續合作的方向，謝國樑說，當然會繼續合作，2022年就是靠北北基桃的連線取得了勝利，也因為這樣子的合作現在是共同的執政連線，這樣子的精神在2026會持續下去。