藍白共同政見少大咖背書　智庫成果發表？

藍白14日舉辦共同政見記者會，但都缺少地方首長出席背書。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌14日上午召開共同政見記者會，推進2026藍白合進程。不過，這場藍白共同政見記者會卻不見任何一位藍白地方首長出席背書，最多也衹有被國民黨提名參選宜蘭縣長的文傳會主委吳宗憲出席，整體更像是藍白智庫成果發表會。



同一時間，前國民黨主席朱立倫邀集台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新北市長參選人李四川舉辦“模擬Mega City模擬方程式”營隊，頗較勁意味。對此，鄭麗文回應時先稱“朱先生”，之後才趕忙改口，朱主席的部分跟藍白合沒有關係，國民黨有各種方式培育年輕人、強化論述，或在年底選舉與各縣市政府、候選人團隊來合作輔選，我們非常樂觀其成，也非常支持。



鄭麗文也說，當然希望所有同志都願意加入為2026輔選，這我非常樂見，各種聲音我們一定都納入。



隨著2026地方選舉加溫，藍白合開始推進進程，鄭麗文、黃國昌14日上午9點半將召開“逐夢台灣 許你未來”共同政見記者會，鎖定“社會福利”、“居住正義”、“環境永續”及“AI 產業治理”等四大領域發布共同政見，要打造帶領人民“勇敢逐夢、構築未來”的政黨形象，為下一階段藍白簽署政黨合作協議鋪路。



國民黨人陪同鄭麗文參加藍白共同政見記者會的，包括：國民黨副主席兼秘書長李乾龍、政策會執行長傅崐萁、副秘書長兼組發會主委李哲華、黨團書記長林沛祥、文傳會主委吳宗憲、副主委尹乃菁、發言人牛煦庭、青發會主委連勝武、政策會副執行長楊永明、青年部主任李昶志、智庫副執行長陳菁徽、吳怡玎、沈建億等。



民眾黨人陪同黃國昌參加藍白共同政見記者會的，包括：民眾黨秘書長周榆修、民眾黨“立法院”團總召陳清龍、副總召王安祥、“立委”陳昭姿、劉書彬、洪毓祥委員、政策會執行長賴香伶、副執行長徐文路、民眾黨團主任陳智菡、民眾黨副祕書長謝泊泓、黃成峻、代理副祕書長李頂立。